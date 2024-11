El trompetista de jazz Mariano Loiacono vuelve a Rosario con su quinteto

El reconocido trompetista de jazz Mariano Loiacono se presenta una vez más en Rosario. En esta oportunidad, lo hará acompañado del New Quintet, una formación que mantiene desde 2008 y que hoy integran algunos de los talentos más jóvenes de la escena del jazz de Buenos Aires. El show será el viernes 22 de noviembre, a las 21, en el Teatro Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento).

El New Quintet es la formación más longeva de Loiacono. El grupo mantiene la estética de los anteriores quintetos del trompetista, enfocados en la sonoridad del Neo-Hard Bop.

“Desde que arranqué con mi carrera en 2008 tuve distintos quintetos, pero esta es la primera vez que me junto con músicos tan jóvenes para generar una propuesta nueva desde el inicio”, explica Loiacono y agrega: “Tenía deseos de renovar energías y eso me llevó a convocar a algunos alumnos del Conservatorio Manuel de Falla, que son muy talentosos y tocan muy bien, y comencé a trabajar con ellos en esta versión del New Quintet”.