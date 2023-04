Jamie Lee Curtis apoyó a Karol G tras la polémica portada de GQ

En su cuenta de Instagram, Jamie Lee publicó la portada de GQ en cuestión junto a un contundente mensaje: “Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia artificial) y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, aseveró la actriz. En la polémica imagen, se puede ver cómo el rostro y el cuerpo de Karol fueron notablemente alterados para que se vea más flaca.

View this post on Instagram

Karol G también había utilizado la plataforma Instagram para hacer el comunicado en el que rechaza de forma tajante la imagen adulterada de su cara y figura. “No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", había dicho la colombiana de 32 años, que acompañó sus palabras con una selfie sin filtros ni modificaciones, para hacer notar las diferencias.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqs-cYWOuFw%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAxJ1GaJEHNOZBCRlJGX4YC0ZB9ZBNnv2fXFq6iqybAfwUGG4HVIV8MRZCOYgfSvSEU8VOrfDSZCuMlL0D2z3P0wkRHQRb8tVnGP0EQ2yZAjtSOBzCQnngZAOzhC5LA9upHJZAQYaOdpcnUB6Hc4gWFLqBntxONo9wZCWlOV1Satjr8xprDpBZBeEZD View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Tras la repercusión de las palabras de Karol y varias figuras que replicaron los cuestionamientos, la publicación bajó las fotos de sus cuentas oficiales y suspendió la publicación de la revista.