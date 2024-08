Interactivo e innovador: Silvina Gandini presenta su disco-libro "Tierra relevé"

“El proyecto es interdisciplinario y tiene muchas facetas. Me propuse un poco contar esta historia a partir de la complejidad del concepto, pero no con el afán de explicar el arte porque para mí no es algo que se tenga que explicar, sino desde el lugar de compartir esta necesidad de proceso”, contó Gandini en diálogo con La Capital.

El camino de “Tierra Relevé” se abrió “como un salvavidas en la pandemia”, y dio como resultado “una búsqueda estética muy conformada” e inesperada. “En un momento tan difícil como ese que vivimos, donde no podíamos salir a compartir la música y el arte, se me ocurrió hacer un streaming desde un lugar conceptual”, contó Silvina.

El streaming se volvió un recurso obligado y prácticamente único para los artistas. Pero Gandini supo hacer de la escasez un terreno fértil. Por eso no se quedó con la transmisión en sí, sino que convirtió la técnica en “mecanismo de grabación” de discos, entendiéndolo como “un registro en tiempo real que permite tocar verdaderamente in situ”.

Como el proceso era “complejo de transmitir, surgió la necesidad de ir compartiendo en libro-disco todas las facetas de estas instancias investigativas sonoras y plásticas que tenía la búsqueda”. La pieza fue editada por Laborde Libros, con textos de la propia Gandini, prólogo de Liliana Vitale, y diseño y edición de Daiana Henderson. “Es uno de los primeros en Argentina hecho desde este lugar conceptual. Hay muchos músicos que han sacado libros pero este es interactivo, uno va leyendo y puede escanear los QR y escuchar la música, mientras va viendo la gráfica y la historia. Es muy trabajoso y también es diferente a lo que está planteado”, apuntó la artista.

De un disco muchos discos

De esta forma, la historia comienza con el devenir de “Recursos Humanos”, su disco lanzado en 2020, que nunca pudo presentar por la pandemia y que “revivió en esta faceta”. Gandini decidió otra vez transformar la imposibilidad en multiplicidad y hacer álbumes nuevos a raíz de cada track de “Recursos Humanos”. En este sentido, “Tierra Relevé” corresponde al segundo tema “Relevé perfecto”. A su vez, la artista adelantó que ya está proceso la próxima etapa, denominada “Fuego”, de la cual habrá adelantos en el ECU a través de obras plásticas.

“Va a tener que ver con mujeres que me atravesaron a través del arte, la danza, la música, la literatura”, compartió Silvina. Por el momento, está pintando retratos en goma eva de artistas como Laurie Anderson o Juana Molina. El de esta última es también la tapa del single “Un día”, una versión del tema de Juana que Gandini lanzó a comienzos de junio, y que también será parte del proyecto siguiente. “También están intervenidas desde el videoarte, porque me encanta trabajar desde ahí todo lo que hago musicalmente”, apuntó.

La técnica de pintura en goma eva también apareció en la pandemia y ante la carencia. “No tenía tela, no tenía madera, sólo tenía goma eva para pintar. Y me encontré con algo único que no voy a abandonar mío, siento que esto es lo mío y es hermoso. Una exposición entera entra en una valijita. Me encontré con muchas cosas maravillosas en la plástica, que después son muy fáciles de documentar para llevar a la digitalización, desde el plano fotográfico, de fotomontaje, y todo lo que yo hago”, detalló la artista.

El hecho de interpretar a Juana Molina tampoco estuvo planeado, sino que apareció a través de la invitación de Evelina Sanzo a ser parte del ciclo “Agitadoras en el Anfi”, que cada marzo reúne artistas mujeres de la ciudad en el Humberto de Nito en un gran recital.

“A mí me encantó la idea, pero cuando me dijo Juana Molina casi me muero. Juana es difícil. Si bien yo manejo la estética, lo hago desde un lugar completamente diferente. Pero Eve me dijo: ‘la única que puede hacer Juana Molina en Rosario sos vos’. Me encantó el desafío y fue una experiencia muy increíble lo que vivimos en el Anfiteatro”, recuperó Silvina.

Entre el pasado y el futuro, Gandini hace foco en el presente y la presentación de “Tierra Relevé” en el ECU el viernes. Aunque ya mostró el disco-libro en vivo en otras oportunidades, en cada edición la obra se transforma. Por eso, incluso para quienes ya estuvieron en la presentación inaugural en el Centro Cultural Parque España en octubre del año pasado (la cual dejó como resultado el disco en vivo de “Tierra relevé”) o las dos funciones íntimas en Paraphernalia en diciembre, esta vez se encontrarán con algo distinto.

Por un lado, cambió la tríada de instrumentos acústicos que en vivo dialogarán con la grabación hecha en streaming. El piano de Gandini estará acompañado por Adrián Bosch en trombón y Victoria Virgolini en percusión (antes había estado la violonchelista Nadia Castro. Además, participarán del espectáculo Analía Rodríguez (danza y coreografías, Nicolás Montenegro (producción artística), Ramiro Sorrequieta (vestuario), y Guillermina Arlegain (curaduría de obras plásticas y escenografía).

“El desafío de que fueran instrumentos acústicos a mí me pareció alucinante, sobre todo que esa base electrónica que te atraviesa en vivo suene desde un trombón, un piano acústico y la percusión. Así que para esta también reescribimos la partitura”, explicó Silvina. A su vez, Javier Alama intervendrá desde la Sora (un instrumento armónico de frotación).

“El ECU daba para meter algunos instrumentos medievales y jugar con la sonoridad de esa espacialidad, así que Javi se suma para hacer algunas cosas alucinantes”, anticipó Gandini. “Cada espacio genera una nueva obra. Yo trabajo con la plástica, con el videoarte, con la danza en vivo, entonces cada espacialidad nos genera una nueva sensación. Por eso esta vez, hasta cambiamos el vestuario”, cerró la artista.