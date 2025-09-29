Cómo es el cronograma de pago de haberes de septiembre a los trabajadores provinciales

Comenzará el miércoles 1º de octubre y se completará el martes 7. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, comunicó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1 de octubre finalizando el martes 7. La liquidación incluye el aumento acordado en paritaria, completando hasta el momento un 4 % (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % por septiembre).

Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $40.000 en relación al sueldo de junio.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

Escalafón Policial y Penitenciario.

►Jueves 2 de octubre:

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

Docentes de escuelas privadas transferidas 1° y 2° Convenio

►Viernes 3 de octubre:

Resto de activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000

Docentes de escuelas privadas históricas

►Lunes 6 de octubre (acreditación en cuenta sábado 4 de septiembre):

Resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000

►Martes 7 de octubre:

Autoridades superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo