¿Nico Furtado y Stefi Roitman están saliendo? El video que despertó rumores

Los actores fueron vinculados a partir de unas imágenes que registran un supuesto encuentro de noche en España. ¿Qué hay de cierto en las habladurías?

Tras su mudanza a España para enfocarse en su carrera de actriz, Stefi Roitman ha conquistado la gran pantalla y, según los rumores, también a un reconocido actor. Mientras promociona la película “Ya no quedan junglas”, se la vio caminando por las calles madrileñas de noche y según una periodista, Roitman se dirigía a encontrarse con Nico Furtado.

Fue la argentina Magalí Sica quien compartió el video del cual surgieron los rumores. En este, se puede ver a Stefi Roitman caminar de noche y salir de una pastelería con una bolsa en la mano. Por su parte, otras imágenes lo capturaron al uruguayo Nico Furtado esperando en una esquina.

A pesar de que en ningún momento se los ve juntos en cámara , la periodista aseguró que compartieron una salida. En el video, la periodista comenta: “Ella es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar café solos por Madrid un domingo a la noche”. Y, a modo de broma, agrega: “Un besito a Ricky” , refiriéndose a Montaner.

Según se puede leer la situación, Sica busca dar a entender que pasó algo entre los actores que no logró captar en video . Pero lo cierto es que es muy pronto para definir si realmente están saliendo ya que ninguna imagen muestra que el encuentro entre ambos se haya efectuado e incluso si hubiera ocurrido podría haber sido en términos amistosos.

Qué pasó entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

Los rumores de romance entre Stefi Roitman y Nico Furtado surgen en un momento en el que no sería tan descabellado pensar en nuevas vinculaciones. Hace alrededor de seis meses, Roitman y su esposo Ricky Montaner tomaron la decisión de vivir separados y eso generó muchas dudas con respecto a su estado civil.

Desde su casamiento, la pareja vivía en Miami, un punto estratégico para Montaner en tanto se concentra allí la industria musical latina. A Stefi, en cambio, le convenía elegir otra locación si quería apostar a su carrera actoral, por lo que definió, después de vivir en Miami por tres años, mudarse a España. Ricky, por su parte, permaneció en Miami.

Por ese entonces, los rumores de ruptura sonaban fuerte a partir de declaraciones en las que Roitman confesaba no verlo seguido a Montaner, las vinculaciones con otros actores y la decisión de mudarse y vivir separados. Sin embargo, Stefi había aclarado en una entrevista en la revista “Para Ti” que lo amaba y que lo extrañaba. Desde ese entonces, ninguno de los dos anunció alguna ruptura ni se mostró cercano a la posibilidad de que ello ocurriera. En definitiva, todo apunta a que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen comprometidos el uno con el otro y no hay ningún indicio de que hayan decidido terminar la relación.