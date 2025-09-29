La Capital | Zoom | Stefi Roitman

¿Nico Furtado y Stefi Roitman están saliendo? El video que despertó rumores

Los actores fueron vinculados a partir de unas imágenes que registran un supuesto encuentro de noche en España. ¿Qué hay de cierto en las habladurías?

29 de septiembre 2025 · 12:13hs
Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados a partir de un video

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados a partir de un video

Tras su mudanza a España para enfocarse en su carrera de actriz, Stefi Roitman ha conquistado la gran pantalla y, según los rumores, también a un reconocido actor. Mientras promociona la película “Ya no quedan junglas”, se la vio caminando por las calles madrileñas de noche y según una periodista, Roitman se dirigía a encontrarse con Nico Furtado.

Fue la argentina Magalí Sica quien compartió el video del cual surgieron los rumores. En este, se puede ver a Stefi Roitman caminar de noche y salir de una pastelería con una bolsa en la mano. Por su parte, otras imágenes lo capturaron al uruguayo Nico Furtado esperando en una esquina.

A pesar de que en ningún momento se los ve juntos en cámara, la periodista aseguró que compartieron una salida. En el video, la periodista comenta: “Ella es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar café solos por Madrid un domingo a la noche”. Y, a modo de broma, agrega: “Un besito a Ricky”, refiriéndose a Montaner.

Según se puede leer la situación, Sica busca dar a entender que pasó algo entre los actores que no logró captar en video. Pero lo cierto es que es muy pronto para definir si realmente están saliendo ya que ninguna imagen muestra que el encuentro entre ambos se haya efectuado e incluso si hubiera ocurrido podría haber sido en términos amistosos.

@maguisica ¡OMG! Volvió un MEGA MAGUI CHISME ¡¿Qué hacían Nico Furtado y Stefi Roitman juntos en Madrid?! #stefiroitman #nicofurtado #lam #montaner #rickymontaner ♬ son original - TRINIX

Qué pasó entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

Los rumores de romance entre Stefi Roitman y Nico Furtado surgen en un momento en el que no sería tan descabellado pensar en nuevas vinculaciones. Hace alrededor de seis meses, Roitman y su esposo Ricky Montaner tomaron la decisión de vivir separados y eso generó muchas dudas con respecto a su estado civil.

Desde su casamiento, la pareja vivía en Miami, un punto estratégico para Montaner en tanto se concentra allí la industria musical latina. A Stefi, en cambio, le convenía elegir otra locación si quería apostar a su carrera actoral, por lo que definió, después de vivir en Miami por tres años, mudarse a España. Ricky, por su parte, permaneció en Miami.

Por ese entonces, los rumores de ruptura sonaban fuerte a partir de declaraciones en las que Roitman confesaba no verlo seguido a Montaner, las vinculaciones con otros actores y la decisión de mudarse y vivir separados. Sin embargo, Stefi había aclarado en una entrevista en la revista “Para Ti” que lo amaba y que lo extrañaba. Desde ese entonces, ninguno de los dos anunció alguna ruptura ni se mostró cercano a la posibilidad de que ello ocurriera. En definitiva, todo apunta a que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen comprometidos el uno con el otro y no hay ningún indicio de que hayan decidido terminar la relación.

En el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

La entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión tendrá lugar este lunes, desde las 21, con conducción de Santiago del Moro

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Llegó la hora, el minuto, segundo, instante, la frase que utilizaron para la hacer el anunció

¿Vuelve Soda Stereo? El sorpresivo posteo que ilusiona a los fanáticos

Cris Morena recordó a Romina y a Mila en un sentido posteo en Instagram

El emotivo mensaje con el que Cris Morena recordó a Romina Yan y su nieta Mila

