Hicieron las paces: Flor Freijo se disculpó con Tomás Rebord tras la polémica en redes

En principio, aclaró que no existe un perfil de “chabón abusador”, tal como había sugerido. “Lo que eran dos tuits que planeaban en principio una opinión personal sobre una problemática acuciante sobre la cantidad de varones abusadores en lugares de poder, que silencian a sus víctimas, terminó siendo expresado de una manera muy desafortunada por mí y alejada sobre una profunda certeza: no existe el perfil de nadie en particular para estigmatizar hechos delictivos. Fue un error gravísimo de mi parte”, manifestó.