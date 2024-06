Hicieron comentarios hirientes sobre la salud de Bruce Willis y sus hijas explotaron

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal , su familia lo acompaña a sol y a sombra. Su mujer, sus hijos y hasta su ex pareja, la actriz Demi Moore , lo acompañan y lo ayudan a transitar sus días lo mejor posible, a pesar de que saben que no hay cura ni hay manera de revertir lo que le pasa , sino que por el contrario, cada día iría empeorando un poco más.

Otra de sus hijas, Scout , sumó: “Si sus cerebros están aplastados, yo no quiero tenerlo sólido” , mientras que Demi Moore agregó: “Pilaf es una pequeña reina, increíblemente inteligente y un verdadero regalo, no solo para nuestra familia, sino para todos los que la conocen. Nadie puede decir o hacer nada que pueda apagar su brillante luz”.

Bruce Willis.jpg

>> Leer más: Bruce Willis reapareció tras su diagnóstico: festejó su cumpleaños 68 en familia

Cómo está la salud de Bruce Willis

El avance de la enfermedad que tiene Bruce Willis se nota cada vez más en su cuerpo. El actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que le diagnosticaron en febrero de 2023.

Glenn Gordon Caron, el creador de la serie "Luz de Luna" y amigo de Willis, fue entrevistado hace muy poco y ratificó que lo que le pasa al actor es cada vez más preocupante.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, sostuvo.