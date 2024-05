Hace 20 años se transmitía el último capítulo de "Friends": las claves de un clásico

El primer capítulo de "Friends" se emitió el 22 de septiembre de 1994. El último capítulo, titulado "The Last One" -"El último"-, se emitió el 6 de mayo del 2004 y fue el final de serie más visto en Estados Unidos después de "Seinfeld" ya que tuvo una audiencia total de 52.5 millones de personas.

Para muchos fue un día que nunca esperaron, pero la alegría que Rachel Green, Phoebe Buffay, Mónica y Ross Geller, Chandler Bing y Joey Tribianni generaron en todo el mundo durante diez temporadas valió la pena, además de dejar recuerdos y frases que quedarán en el diccionario de los fans.

Las mentes detrás de cámara

A cualquiera que haya visto por lo menos una vez algún episodio de "Friends" le sonarán los nombres David Crane, Marta Kauffman y Kevin S. Bright, ya que los créditos los mencionan. Fueron en realidad los primeros dos los responsables de la creación de este monstruo de la televisión estadounidense, y más tarde se sumó el tercero al equipo. Con una idea principal en su cabeza, comenzaron a desarrollar lo que fueron los primeros guiones y pensar los primeros nombres, sin embargo no todo salió según el plan.

Basados en su propia experiencia, Crane y Kauffman querían llevar a la pantalla lo importante que habían sido sus amigos cuando ambos se mudaron a Nueva York para emprender una carrera profesional y probar nuevos desafíos. Así, se les ocurrió una historia de "seis personajes en sus veintes viviendo en Manhattan". Después de idas y vueltas, muchos escritos y hojas que terminaron en un cesto de basura, decidieron que era el momento de arriesgarse y fueron en busca de una persona que les diera su punto de vista y quisiera incorporarse al grupo de trabajo. Así fue que entró Bright en escena.

friends (1).jpg

Lo que pocos saben es que el título "Friends" no estaba ni en los lugares más profundos de las cabezas de los creadores. En su lugar, se tuvieron en cuenta las opciones "Insomnia Cafe", "Six of One" y hasta se consideró "Friends like us". El primer episodio que vieron desde la NBC fue presentado bajo el primero de estos nombres, pero más tarde fue el último modificado el que terminó como sello: sólo "Friends".

Curiosidades del reparto

Cuando los productores empezaron a darle vida a los personajes que crearon, ya tenían en mente varios estereotipos y comenzaron a pensar en artistas que pudieran llevar a la gran pantalla estas historias. Una vez más, nada salió como se esperaba y muchos de los actores que habían pensado ni siquiera analizaron ir a probarse.

Crane, Kauffman y Bright apuntaban a actores y actrices reconocidos para algunos de los principales, pero finalmente el reparto se conformó por intérpretes que no tenían muchos proyectos ya realizados excepto Courteney Cox, quien ya tenía algunos títulos en su currículum. Esta última se presentó para el papel de Rachel, mientras Aniston lo hizo para el de Mónica, pero finalmente terminaron cruzando sus roles.

Elenco friends.jpg

Con aciertos y errores, tras intentos y pruebas para cada uno de los elegidos, finalmente se seleccionaron a los indicados, aunque las dudas habían invadido a los creadores, quienes todavía no estaban muy seguros de las elecciones que habían hecho. No obstante, después de que el primer episodio saliera a la luz confirmaron que habían hecho lo correcto.

A partir de aquel momento y tras registrar la gran recepción del público, se dieron cuenta que Jennifer Aniston como Rachel, Courteney Cox como Monica, Lisa Kudrow como Phoebe, Matt LeBlanc como Joey, Matthew Perry como Chandler y David Schwimmer como Ross se complementaron a la perfección.

Friends | Primera escena de la serie (HD)

Diez figuras icónicas que aparecieron en Friends

A lo largo de los diez años que duró la serie, un sinfín de celebridades fueron contactadas para hacer breves participaciones en capítulos y compartir alguno de los tantos graciosos momentos con los "amigos" que quedarán eternizados en la pantalla chica. Algunos de ellos aparecieron interpretándose a sí mismos, aunque otros se metieron de lleno caracterizando a un personaje más.

Una de ellas fue Julia Roberts, cuando en la segunda temporada interpretó a Susie Moss, una antigua compañera de colegio de Chandler a quien él la había hecho pasar vergüenza frente a todo el auditorio. En el episodio, la actriz lo invita a salir para vengarse de aquel acontecimiento. En el mismo capítulo, Jean Claude Van-Damme hace de él mismo al estar rodando una película y termina saliendo con Mónica.

Friends - Chandler has a date with "Julia Roberts".

Por otro lado, Charlie Sheen se cruzó con Phoebe en el papel de Ryan, quien llegó a Manhattan para visitar a la rubia, con quien había tenido una intensa relación hacía mucho tiempo. Sin embargo, el personaje de Kudrow contrae varicela antes de que llegue y se desatan una serie de graciosos sucesos.

Jon Favreau es una de las apariciones preferidas de la serie. Él interpreta a Pete, un hombre que sale con Mónica durante mucho tiempo, y llega a compartir muchos momentos con los demás amigos. En un episodio de la temporada 3, la hermana de Ross vuelve de tener su primera cita con Pete e intenta contárselo a los demás en el Central Perk, no obstante, son constantemente interrumpidos por la charla que están teniendo Robin Williams y Billy Crystal a su lado. Ambos parecen ser amigos, sin embargo el segundo le confiesa al primero que se está acostando con su esposa.

Robin Williams Guest Role On Friends

Los capítulos en los que Bruce Willis conoce y sale con Rachel también han sido generadores de muchas carcajadas. El protagonista de "Duro de Matar" interpreta a Paul y las citas que tiene con Green nunca llegan a buen término ya que acontecimientos de su vida lo llevan a terminar llorando frente la joven o ponerse nervioso. En un confuso episodio, Paul se entera que su hija de 20 años está saliendo con Ross.

Friends - Just a Love Machine Ross & Paul [Bruce Willis] @Everything New4U

Gary Oldman y Matt Le Blanc son un dúo dinámico. En la temporada siete de "Friends" ambos se encontraron en el set de filmación de una película y el personaje de Joey se sorprendió al saber que su compañero de grabación es Richard Crosby, interpretado por Oldman. La emoción duró poco, ya que al tener la señal de acción, Crosby comienza a escupir a Joey mientras dice sus líneas, algo que lo sorprendió y molestó por completo, aunque luego se enterará de la verdadera razón.

El club "Odio a Rachel Green" fue fundado por Will Colbert, el antiguo compañero de escuela de Mónica, Ross y Rachel que llegó a la pantalla en la piel de Brad Pitt. El motivo de la creación de aquel grupo fue debido a la nula atención que le prestaba el personaje de Aniston al de Pitt, además de los malos tratos que había recibido por su parte. Ross también formaba parte de aquel grupo pero nadie lo sabía. En aquel entonces, Pitt y Aniston eran marido y mujer.

“The I Hate Rachel Green Club “ The One With Brad Pitt.

En la última temporada, una de las tiernas apariciones fue la de Dakotta Fanning, que le dio vida a Mackenzie, una niña que vive en la casa que Monica y Chandler van a comprar. La pequeña se encuentra con Joey, quien piensa que es un fantasma que habita en el lugar. Además, de esta décima parte participa Danny DeVito, quien realizó uno de los más memorables momentos de la serie, ya que es el stripper que llega como invitado a la despedida de soltera de Phoebe, quien estaba a punto de casarse con Mike Hannigan, interpretado por Paul Rudd.

Officer Goodbody - Danny Devito as a stripper in "Friends" Full scene

The Reunion

Con más de un cuarto de siglo de historia, los actores que protagonizaron la tira accedieron a realizar una reunión especial que se pudo ver en todo el mundo por HBO Max hace algún tiempo. Conducido por James Corden, los seis se presentaron frente al público, revivieron momentos de los diez años que duró la grabación de "Friends" y recibieron a algunos personajes que habían pasado a "tomar un café" con ellos en los '90. El encuentro fue un verdadero éxito.

En el especial, aparecieron viejos amigos como Maggie Wheeler, quien hizo de Janice en muchas temporadas de "Friends", quien dijo su recordado "Oh... my... god", además otras estrellas como Cara Delevigne, Justin Bieber o Cindy Crawford, quienes vistieron algunos disfraces que utilizaron los protagonistas en algún episodio de la serie, como el traje de Sputnik de Ross, o la madrina de boda de Rachel. La nostalgia invadió a quienes supieron ser Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross cuando releyeron un antiguo guión y volvieron al set después de muchos años.