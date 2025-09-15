La Capital | Economía | inflación

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto

En todo el país, los precios subieron 1,9% en agosto. Transporte, vivienda y frutas lideraron las subas en la provincia

15 de septiembre 2025 · 15:18hs
Inflación en Santa Fe. Aunque el aumento general del capítulo alimentos y bebidas fue del 1%

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Inflación en Santa Fe. Aunque el aumento general del capítulo alimentos y bebidas fue del 1%, en frutas hubo subas del 5%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe subió 1,6% en agosto, una cifra menor respecto a la medición nacional, indicó este lunes un informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). De esta forma en la provincia la inflación aumentó 33,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que los precios aumentaron 1,9% durante el octavo mes del año. A nivel nacional se registró un alza internual del 33,6% y un 19,5% en los ocho primeros meses del 2025.

En Santa Fe, al observar la variación porcentual de agosto de 2025 respecto al mismo mes del año anterior se advierte que varios capítulos de la canasta del muestran incrementos muy por encima del nivel general del 33,5%. En transporte y comunicaciones hubo un 3,7% de aumento mensual. Este capítulo lideró las subas mensuales. El transporte público de pasajeros fue el principal motor con un incremento del 9,1% en un solo mes, evidenciando ajustes tarifarios que impactan directamente en el presupuesto de los usuarios.

Las subas de precios por rubros

En otros bienes y servicios se registró una suba mensual del 3,3%. Este rubro estuvo impulsado por cigarrillos y accesorios, que aumentaron un 6,7% en agosto.

Por su parte, vivienda y servicios básicos tuvo un 2,7% de aumento mensual. Siguiendo la tendencia interanual, este capítulo también registró una de las mayores subas mensuales, con el alquiler de la vivienda subiendo un 3,4%.En tanto, educación subió 2,2% Mensual.

Además, el informe muestra que, aunque el aumento general del capítulo alimentos y bebidas fue del 1%, en frutas hubo subas del 5%. Específicamente, la banana registró un notable aumento del 10,5% y la manzana un 4,2% en el mes. La carne de hígado también se destacó con un incremento del 10,7% en sus precios medios.

Noticias relacionadas
Javier Milei pidió el compromiso de el pueblo y la política para profundizar el ajuste fiscal. Repitió que lo peor ya pasó.

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

La canasta de crianza mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años.

Según el Indec, la canasta de crianza superó los $540 mil pesos en agosto

La producción metalúrgica no despega y crecen las importaciones en el sector.

La actividad metalúrgica cayó 6,1% y la capacidad instalada está en mínimos históricos

Los trámites de factibilidad de EPE para edificios se agilizarán entre 9 y 18 veces 

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Ver comentarios

Las más leídas

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto 2026
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Ovación
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina
Ovación

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

La Ciudad
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar