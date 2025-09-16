Otra buena para Facundo Buonanotte: Chelsea lo incluyó en el plantel que jugará la Champions League

El ex-Central debutó el fin de semana contra el Brentford. No estaba en la convocatoria para el certamen europeo, pero entró por la lesión de un compañero

Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Para Facundo Buonanotte son buenos tiempos. El futbolista formado en Central debutó el fin de semana en el Chelsea y ahora el equipo campeón mundial de clubes confirmó que lo incluyó en la lista de buena fe para la Champions League, cosa que estaba en duda.

Buonanotte, de 20 años y nacido en Pérez, fue agregado a último momento en la lista de buena fe de los “Blues”, aprovechando el lugar que dejó vacante el portugués Dario Essugo, quien fue operado de una lesión muscular y tendrá varias semanas de recuperación.

El ex-Central había quedado inicialmente fuera de la nómina presentada por el club londinense, pese a haber llegado en septiembre como refuerzo a préstamo por un año.

Sin embargo, el reglamento de la UEFA permite reemplazar a un jugador en caso de lesión grave antes del inicio del torneo, lo que le abrió la puerta al argentino para tener su primera experiencia en la máxima competencia continental.

Leer más: Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

Debutó el fin de semana en la Premier League

Buonanotte apenas acumula 45 minutos con la camiseta del Chelsea, ya que debutó el último fin de semana en el empate 2-2 frente a Brentford por la Premier League.

Su inclusión representa una apuesta de Enzo Maresca, que ve en el joven mediocampista un recambio interesante para la rotación en un calendario cargado de partidos.

De esta forma, Buonanotte se convertirá en el tercer argentino de Chelsea en esta edición de la Champions, junto a Enzo Fernández —emblema del equipo— y Alejandro Garnacho, otra de las incorporaciones del último mercado.

Los “Blues” debutarán en la fase de grupos este miércoles ante Bayern de Múnich, en un duelo que podría marcar el estreno europeo del exjugador de Brighton y Leicester.