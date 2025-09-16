La Capital | Ovación | Facundo Buonanotte

Otra buena para Facundo Buonanotte: Chelsea lo incluyó en el plantel que jugará la Champions League

El ex-Central debutó el fin de semana contra el Brentford. No estaba en la convocatoria para el certamen europeo, pero entró por la lesión de un compañero

16 de septiembre 2025 · 14:10hs
Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Para Facundo Buonanotte son buenos tiempos. El futbolista formado en Central debutó el fin de semana en el Chelsea y ahora el equipo campeón mundial de clubes confirmó que lo incluyó en la lista de buena fe para la Champions League, cosa que estaba en duda.

Buonanotte, de 20 años y nacido en Pérez, fue agregado a último momento en la lista de buena fe de los “Blues”, aprovechando el lugar que dejó vacante el portugués Dario Essugo, quien fue operado de una lesión muscular y tendrá varias semanas de recuperación.

El ex-Central había quedado inicialmente fuera de la nómina presentada por el club londinense, pese a haber llegado en septiembre como refuerzo a préstamo por un año.

Sin embargo, el reglamento de la UEFA permite reemplazar a un jugador en caso de lesión grave antes del inicio del torneo, lo que le abrió la puerta al argentino para tener su primera experiencia en la máxima competencia continental.

Leer más: Ángel Di María se encontró con un reconocido influencer y bailó para TikTok

Debutó el fin de semana en la Premier League

Buonanotte apenas acumula 45 minutos con la camiseta del Chelsea, ya que debutó el último fin de semana en el empate 2-2 frente a Brentford por la Premier League.

Su inclusión representa una apuesta de Enzo Maresca, que ve en el joven mediocampista un recambio interesante para la rotación en un calendario cargado de partidos.

De esta forma, Buonanotte se convertirá en el tercer argentino de Chelsea en esta edición de la Champions, junto a Enzo Fernández —emblema del equipo— y Alejandro Garnacho, otra de las incorporaciones del último mercado.

Los “Blues” debutarán en la fase de grupos este miércoles ante Bayern de Múnich, en un duelo que podría marcar el estreno europeo del exjugador de Brighton y Leicester.

Noticias relacionadas
Después del fútbol. Eric Cantona en su otra faceta donde también se destaca: como actor.

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

Ángel Di María disfruta en familia su regreso a Central. 

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Los futbolistas de Newells celebran el gol de la apertura por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

Newell's tiene un antecedente de Copa Argentina en San Luis, con dos que siguen en el plantel

Ariel Holan está obligado a meter mano en el equipo de Central que recibirá a Talleres.

Central ya trabaja pensando en Talleres y Holan está obligado a meter mano en el equipo

Ver comentarios

Las más leídas

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto 2026
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Ovación
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina
Ovación

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

La Ciudad
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar