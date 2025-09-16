Newell's tiene un antecedente de Copa Argentina en San Luis, con dos que siguen en el plantel

El conjunto rojinegro, que enfrentará a Belgrano por los cuartos de final, jugó en una ciudad de San Luis, también contra un equipo cordobés

Los futbolistas de Newell's celebran el gol de la apertura por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

La única ocasión en la que Newell's jugó por la Copa Argentina en la provincia de San Luis fue por los octavos de final de la edición 2022. Ese partido se disputó en el mes de septiembre, como sucederá ahora, y también frente a un conjunto cordobés. El resultado fue negativo para el equipo rojinegro.

El partido en cuestión fue entre Newell's y Talleres. La sede fue el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta , ciudad ubicada a 20 kilómetros de San Luis capital.

El intenso viento conspiró contra el desarrollo del partido. El trámite tuvo toda clase de irregularidades por ese factor climático.

Newell's tuvo en el banco a un entrenador interino, Adrián Coria, quien reemplazó a Javier Sanguinetti, con quien el equipo superó las dos primeras fases de esa Copa Argentina: venció a Ituzaingó por 3 a 1 y a Aldosivi por 4 a 2.

Juan Manuel García, a través de un penal, puso en ventaja al conjunto rojinegro en la primera etapa. Talleres lo revirtió con un tanto en contra, de Willer Ditta, y otro de Juan Cruz Giacone, a 2' del final. La Lepra perdió por 2 a 1.

>> Leer más: El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

Juanchón García es uno de los futbolistas de Newell's que jugó en San Luis y permanece en el actual plantel, pero no estará contra Belgrano por un esguince de tobillo.

image - 2025-09-15T205908.736 Juanchón García fue titular en Newell's contra Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. Marcelo Bustamante / La Capital

El otro, Genaro Rossi, quien precisamente reemplazó a su compañero de ataque en el segundo tiempo contra Talleres.

Las formación de Newell's en ese encuentro fue con: Lautaro Morales; Víctor Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla (Tomás Jacob) y Marco Campagnaro; Marcos Portillo (Marcos Benítez), Juan Sforza y Cristian Ferreira (Guillermo Balzi); Francisco González, Juan Manuel García (Genaro Rossi) y Ramiro Sordo (Juan Garro).