La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene un antecedente de Copa Argentina en San Luis, con dos que siguen en el plantel

El conjunto rojinegro, que enfrentará a Belgrano por los cuartos de final, jugó en una ciudad de San Luis, también contra un equipo cordobés

16 de septiembre 2025 · 14:22hs
Los futbolistas de Newells celebran el gol de la apertura por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los futbolistas de Newell's celebran el gol de la apertura por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

La única ocasión en la que Newell's jugó por la Copa Argentina en la provincia de San Luis fue por los octavos de final de la edición 2022. Ese partido se disputó en el mes de septiembre, como sucederá ahora, y también frente a un conjunto cordobés. El resultado fue negativo para el equipo rojinegro.

El partido en cuestión fue entre Newell's y Talleres. La sede fue el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta, ciudad ubicada a 20 kilómetros de San Luis capital.

El intenso viento conspiró contra el desarrollo del partido. El trámite tuvo toda clase de irregularidades por ese factor climático.

Con Adrián Coria en el banco de Newell's

Newell's tuvo en el banco a un entrenador interino, Adrián Coria, quien reemplazó a Javier Sanguinetti, con quien el equipo superó las dos primeras fases de esa Copa Argentina: venció a Ituzaingó por 3 a 1 y a Aldosivi por 4 a 2.

Juan Manuel García, a través de un penal, puso en ventaja al conjunto rojinegro en la primera etapa. Talleres lo revirtió con un tanto en contra, de Willer Ditta, y otro de Juan Cruz Giacone, a 2' del final. La Lepra perdió por 2 a 1.

>> Leer más: El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

Juanchón García es uno de los futbolistas de Newell's que jugó en San Luis y permanece en el actual plantel, pero no estará contra Belgrano por un esguince de tobillo.

image - 2025-09-15T205908.736
Juanchón García fue titular en Newell's contra Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

Juanchón García fue titular en Newell's contra Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina 2022.

El otro, Genaro Rossi, quien precisamente reemplazó a su compañero de ataque en el segundo tiempo contra Talleres.

Las formación de Newell's en ese encuentro fue con: Lautaro Morales; Víctor Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla (Tomás Jacob) y Marco Campagnaro; Marcos Portillo (Marcos Benítez), Juan Sforza y Cristian Ferreira (Guillermo Balzi); Francisco González, Juan Manuel García (Genaro Rossi) y Ramiro Sordo (Juan Garro).

Noticias relacionadas
El festejo del gol de Newells que aseguró el triunfo ante Atlético Tucumán. Una fecha a pedir de la Lepra.

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

El volante de Belgrano jugó la semana pasada las eliminatorias europeas. Ahora lo hará en la Copa Argentina.

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Éver Banega en el predio de Bella Vista. Newells entrenará este lunes y luego viajará a San Luis.

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Fabbiani dijo que “Pipa (Benedetto) ya está al cien” y lo tiene a disposición para ser titular en Newells ante Belgrano.

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto 2026
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Ovación
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina
Ovación

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

La Ciudad
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar