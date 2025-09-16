La Capital | La Ciudad | juego

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Agustín participa en la campaña #NoGarpa y utiliza sus redes para concientizar sobre las apuestas. De perder su sueldo en minutos a ayudar a sus pares

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

16 de septiembre 2025 · 13:57hs
A los 20 años, Agustín Stizza ya sabe lo que significa tocar fondo. Lo descubrió una madrugada, cuando le depositaron el sueldo y en apenas quince minutos había perdido todo en apuestas online. Ese fue el clic que lo llevó a reconocer que tenía un problema serio con el juego.

Hoy, convertido en una de las caras visibles de la campaña #NoGarpa, busca que otros jóvenes para que no repitan su historia. “Yo me acuerdo de esa madrugada: me depositaron el sueldo y en quince minutos ya no tenía más. Ahí sabés que te está haciendo mal. Ahí ya sabés que te está destruyendo”, contó en diálogo con el programa Carlito y Monumento, por Brindis TV.

Agustín comenzó a apostar casi como un pasatiempo, una salida con amigos. Lo que parecía un entretenimiento inocente terminó en deudas, aislamiento y angustia. “Lo diferente con otras adicciones es que el ludópata puede perder un millón, dos millones o seis millones de pesos y seguir como si nada. Capaz se está riendo, pero por dentro está muy, muy agobiado”, explicó.

La importancia de hablar

La ludopatía tiene una particularidad: no deja huellas visibles inmediatas. “El que fuma marihuana se le nota en los ojos, el que consume cocaína se nota en cómo actúa. Pero el que apuesta, no. Puede estar fundido y nadie se entera”, sostuvo Agustín.

>> Leer más: Lotería de Santa Fe visitó Central y Newell's para concientizar sobre apuestas online

Uno de los momentos más duros para Agustín fue reconocer lo que le pasaba frente a su mamá. Durante mucho tiempo ocultó la magnitud de la situación, disfrazando sus salidas como simples encuentros con amigos. “Mi mamá sabía que a veces íbamos con los pibes, como un pasatiempo, una salida, pero no sabía la gravedad de la situación”, recordó. Esa falta de señales visibles es lo que vuelve a la ludopatía, un problema especialmente difícil de detectar en los jóvenes.

El joven insistió en que el primer paso para salir es animarse a contar lo que pasa. “El que apuesta puede estar arruinado y por dentro destruido, pero hacia afuera parece que no pasa nada. Por eso es tan difícil para las familias verlo a tiempo. Si no lo contás, nadie se entera”, subrayó.

Su historia también es un llamado de atención para los adultos. “Miren a los chicos, hablen con ellos, pregunten. No alcanza con mirar para otro lado. Porque si yo me podía gastar el sueldo en minutos y que nadie lo notara, imaginate lo que puede pasar con un pibe de 15 o 16 años con el celular en la mano todo el día”, advirtió.

Agustín reconoce que muchas veces ganó sumas importantes, pero eso nunca fue suficiente. “Capaz ganaba seis millones de pesos y no me duraba nada. Uno siempre quiere más, siempre. Es horrible”, relató. Esa espiral lo llevó hasta convivir con amenazas por las deudas.

Un testimonio que abrió puertas

Hablar en público no fue fácil. “Nadie se anima a hablar de esto. Yo creo que en Rosario fui el primero que lo contó, y se necesitaba”, señaló. Desde entonces, muchas personas se le acercaron para compartir lo que estaban viviendo. Primero compartió un video TikTok relatando su experiencia y luego fue entrevistado por un canal local de televisión, acto que le costó también muchas críticas.

>>Leer más: Apuestas ilegales: preocupación de la Lotería de Santa Fe por el desbloqueo de plataformas de criptomonedas

Sin embargo, pese a los cuestionamientos en redes, logró llegar a un montón de gente que atraviesa por la misma situación. “Me pasa que voy a los boliches y algunos chicos me paran y me cuentan lo que les pasa. Es impresionante lo normalizado que está el juego y lo poco que se hace por los que atraviesan esta situación. Me pone muy feliz cuando me escriben diciendo que pudieron dejar de apostar gracias a que hablamos”, confió.

Para él, lo más valioso son esos pequeños logros: “Una chica me dijo que llevaba dos meses sin jugar desde que charlamos. Eso es lo que me hace bien”.

Agustín también admite que cargar con tantos relatos ajenos no es fácil: “Es feo escuchar lo que otros cuentan porque me vuelvo a ver ahí, me veo de nuevo. Pero trato de entenderlos y hacerles entender que todo tiene solución, que se puede salir. Descargo mucho en mi psicólogo, pero prefiero quedarme con la parte buena: saber que ayudo”.

#NoGarpa: una campaña para frenar el avance del juego online

La historia de Agustín se convirtió en un emblema dentro de la campaña #NoGarpa, lanzada por la Lotería de Santa Fe. El objetivo es claro: concientizar sobre los riesgos de las apuestas digitales, en especial entre los jóvenes.

El lema de la campaña es contundente: “Apostar no es un juego para chicos”. El mensaje busca recordar que el acceso a plataformas de apuestas está prohibido por ley para niñas, niños y adolescentes, no solo como una norma, sino como una forma de cuidado.

El material de difusión incluye frases directas, pensadas para impactar:

  • Perder el respeto de tus viejos NO GARPA.

  • Perder el vínculo con tus amigos NO GARPA.

  • Perder tu adolescencia NO GARPA.

El juego en edades tempranas, advierten, puede provocar adicciones, problemas económicos, aislamiento social y bajo rendimiento escolar. Y en un mundo donde los chicos tienen el celular en la mano todo el día, la tentación está a un clic.

Apuestas: prevención y acompañamiento

La campaña apunta no solo a los jóvenes, sino también a su entorno cercano: padres, madres, docentes y adultos responsables. El mensaje es claro: mirar para otro lado no es una opción.

“Hablen con los menores, acompáñenlos, pónganles límites”, recomienda la Lotería de Santa Fe. El objetivo es que las familias y las instituciones puedan detectar a tiempo conductas de riesgo y brindar apoyo. Además, la iniciativa incluye talleres y charlas en clubes de fútbol y otras instituciones deportivas, con el fin de ofrecer herramientas a deportistas, directivos y entrenadores para diagnosticar, contener y prevenir casos de adicción al juego.

>> Leer más: Apuestas online de adolescentes: las señales de alerta que llegan a familias y escuelas

Otro de los ejes de la campaña es advertir sobre las plataformas ilegales. En Argentina, solo están habilitadas las que tienen dominio .bet.ar. Apostar en sitios clandestinos, además de ilegal, expone a estafas y agrava los riesgos.

También recuerda que apostar con responsabilidad implica saber dónde hacerlo. Y en caso de necesitar ayuda, se difunden los números de asistencia: 0800-268-5640 (línea gratuita) y por Whatsapp al 341-540-7653.

La experiencia de Agustín, que pasó de perder su sueldo en quince minutos a acompañar a otros jóvenes, muestra que la salida es posible. Y que, como recuerda la campaña, la primera medida de cuidado es la prevención a través del conocimiento y la reflexión. “Todo tiene solución, siempre. Yo estoy contento de poder ayudar y de que muchos se animen a hablar. Porque de esto casi nadie habla y se necesita”, cerró Agustín.

