De qué se trata País Federal, el seminario para universitarios que otorga una beca en Estados Unidos La Fundación Universitaria del Río de la Plata abrió la inscripción para su clásico en busca de jóvenes líderes. Quiénes pueden participar y cómo se rinde 16 de septiembre 2025 · 14:41hs

La convocatoria está dirigida a jóvenes universitarios de hasta 30 años de edad en abril de 2026

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió la convocatoria para participar de una nueva edición del Seminario País Federal, el programa que desde hace casi cuatro décadas reúne a jóvenes líderes de todo el país para reflexionar sobre los principales desafíos de la Argentina.

El proceso de selección se realizará en cada provincia a través de sus filiales, mediante un examen escrito y entrevistas personales. La fecha del examen en la ciudad de Rosario está prevista para el 4 de octubre de 2026 en Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario en Italia 1814. La inscripción se realiza de forma virtual a través del formulario al que se puede acceder a través de https://furp.org.ar/ o de las redes de la fundación.

Los participantes seleccionados se darán cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 al 29 de noviembre de 2026, para una semana de conferencias, debates y encuentros con especialistas en política, economía, justicia, comunicación y sociedad civil. Además, el programa incluye visitas protocolares a instituciones y referentes de la vida pública nacional, complementadas con actividades culturales y de integración.

Quiénes pueden participar de País Federal La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 30 años de edad en abril de 2026, que cuenten con título universitario o estén en la etapa final de sus estudios. El dominio del idioma inglés no es un requisito excluyente.

Al cierre del Seminario, se seleccionará a los 15 becarios destacados que participarán por una beca al Programa Junior USA, una instancia de intercambio y formación en Estados Unidos, con visitas a distintas ciudades y centros de decisión política y académica. Con esta iniciativa, la FURP continúa impulsando la formación de nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo federal y plural de la Argentina.