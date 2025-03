Lali fue entrevistada por Pedro Rosemblat: "Soy mina, soy exitosa y todo lo que los libertarios detestan"

Durante la entrevista, Lali habló sobre su carrera, sus próximos proyectos y también se animó a bromear sobre su relación con el conductor. La presencia de la artista no solo atrajo a miles de espectadores en vivo, sino que también generó un gran revuelo en redes sociales, donde los fanáticos destacaron la complicidad entre la pareja y el tono relajado de la conversación.

La cantante reveló que tiene su nuevo disco ya casi listo , y que, si bien no puede decir todavía la fecha de estreno, su lanzamiento será poco tiempo después de sus shows en Vélez.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando confirmó que la canción "Mejor que vos", en colaboración con Miranda! está inspirada en el propio Pedro. "Me inspiró el amor", bromeó la artista.

Sobre su fuerte vínculo con el país y su impronta nacionalista, expresó: "Soy una mujer argentina y todo lo hago desde la lógica de eso que me representa. Siento mucho orgullo de mi país, de lo que nace acá y de lo que somos. Eso es lo mejor que uno puede exportar".

Lali y la comunidad LGBT+

Entre sus varias facetas, Lali se transformó en un ícono de la comunidad LGBT+. "Me siento muy cerca de la lucha de la comunidad, no sólo artísticamente, sino también a nivel personal. En mi propia historia de vida me siento conectada con la lucha de la comunidad LGBT+ y eso siempre se tradujo al afuera", contó. "Ellos saben que yo siempre que tenga la oportunidad voy a abrazar esa lucha y abogar esas necesidades", indicó y le regaló a la biblioteca de Gelatina el libro "Archivo de la Memoria Trans".

En ese tramo de la nota, se refirió a la exigencia de pronunciamiento sobre algunas causas. "Yo acá puedo aportar, hay otras luchas que las abordo como ciudadana y me pongo a llorar en mi casa y eso no lo tengo por qué subir", confesó.

Lali sobre Milei

"Qué peligroso, qué triste", tuiteó Lali Espósito tras el triunfo de Javier Milei en las Paso. Desde entonces, es blanco de los ataques de los libertarios y del propio presidente. "Me parece evidente es que tal vez represento todo eso que en algún punto detestan. Soy mina y soy exitosa. El presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo, con María Becerra, no vi nunca que mencionara a ningún otro artista varón. Hubo artistas varones que se expresaron y él mucho no dice. Saco esa conclusión, parte de lo que jode es que sea una mina que se expresa", disparó.

"Necesitan pensar que soy ultrakirchnerista y binarizar la discusión. Es algo que no tiene gollete colocarme a mí en este lugar de enemiga. Soy una ciudadana que el presidente también representa y que tengo todo el derecho de opinar. Opino con respeto y no necesito bastardear ni mentir sobre nadie para justificar mi punto", sumó.

"Me banco la bardeada porque estoy tranquila con quien soy", cerró, remarcando que debe ser un bajón dedicarle el día a bardear a una persona que no conocen.

"Gelatina", el canal de streaming de Pedro Rosemblat

"Gelatina" se consolidó como un canal de streaming innovador y diverso, destacándose por su contenido político y cultural. Fundado en marzo de 2022 por Pedro Rosemblat, el canal ha experimentado un crecimiento significativo, ofreciendo una programación variada que incluye entrevistas exclusivas, programas de análisis y espacios dedicados al humor y la música.

Además, recientemente amplió su oferta con la llegada de "Origamis", un canal de streaming dirigido a las infancias, creado por el equipo de Pakapaka y Encuentro, que forma parte de la plataforma. Esta propuesta busca ofrecer contenidos para que los más chicos puedan compartir tiempo en familia, reforzando el compromiso de Gelatina con la diversidad y la calidad en su programación.

El noviazgo de Lali y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo y las redes sociales en Argentina. La relación entre la cantante y actriz y el conductor de se hizo pública a mediados de 2023, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos y compartir momentos en sus redes. Desde entonces, han mantenido una dinámica relajada y cómplice, combinando sus exitosas carreras con apariciones conjuntas.

Aunque ambos provienen de ámbitos distintos —Lali, ícono del pop latino, y Pedro, con una trayectoria en la política y el humor—, su relación ha despertado el interés de sus seguidores por la frescura con la que se muestran.