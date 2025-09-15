Acordaron penas de hasta 12 años de cárcel para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

El narco, sentenciado a 12 años en juicio abreviado, manejaba desde la cárcel una red que vendía drogas en Venado Tuerto y localidades del sur santafesino

Lucía Uberti y Mauro Novellino lideraban desde la cárcel la banda que operaba en Venado Tuerot y ahora aceptó las condenas.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a penas de hasta 12 años de cárcel a 23 integrantes de la banda de Mauro Nahuel Novelino , quien desde una prisión lideró una asociación ilícita que entre abril de 2021 y octubre de 2022 se dedicó a la venta de drogas en Venado Tuerto y el sur santafesino.

Según publicó este lunes el sitio fiscales.gob.ar las condenas fueron acordadas en juicios abreviados entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal (MPF). En el caso de Novelino, preso en el penal federal de Ezeiza, la pena se unificó con otras condenas anteriores en 35 años de prisión. También se unificó en 24 años la condena para Lucía Uberti, sindicada por los investigadores como expareja del narco venadense . Las iniciales de sus nombres de pila, “LN” estaban estampados en bajorrelieve junto al sello de una corona en los ladrillos de cocaína que distribuían.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, que comenzó a investigar a Novelino cuando era titular de la fiscalía federal de Venado Tuerto. La instancia de juicio fue impulsada por el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

En la resolución del veredicto dada a conocer el pasado 8 de septiembre el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Germán Sutter Schneider, recordó que la participación criminal, autoría y constancias probatorias quedaron plasmadas en ocho actas de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de los 23 acusados, quienes reconocieron su participación y aceptaron las penas acordadas.

En la mayoría de los casos admitieron delitos como “asociación ilícita, tráfico en la modalidad de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, de acuerdo al grado de participación criminal; acopio y tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil y municiones sin la debida autorización”.

Desde la cárcel

Según la acusación, el grupo se dedicó “en forma organizada, bajo financiamiento y coordinación de Novelino desde su lugar de detención” a comercializar drogas, sobre todo en Venado Tuerto. Las maniobras investigadas se perpetraron entre abril de 2021 y octubre de 2022.

Además de Novelino y Uberti, el grupo estaba integrado por Nadia Novelino, hermana de Mauro, Santiago Castro, Facundo Rodríguez, Eric Gualpa, Maximiliano Acosta, Diego Frúa, Elbio Rojas, Fabricio Monsalvo, Alejandro Giménez, Ingrid Florindo, Romina García, Idalia González Sotelo, entre otros a quienes se les atribuyen delitos violentos con armas para ejercer el control territorial y financiar el narcomenudeo que desarrollaban como actividad principal.

>>Leer más: Nahuel Novelino, el venadense acusado de armar desde la cárcel tres bandas narco en un año

En la sentencia el juez da como acreditada la existencia de la banda que lideraba Novellino desde la cárcel “valiéndose para ello de la colaboración activa de sus consortes de causa, así como de familiares y parejas”. El juez también destacó “un actuar coordinado y una sincronía que quedó definitivamente delineada con funciones diferenciadas y con roles concretos, la cual estaba encaminada a la concreción de un único fin: el tráfico de sustancias ilícitas”.

Novelino está preso desde 2017 por delitos como estos. En 2023 el TOF Nº 2 de Rosario le impuso una pena única de 21 años de prisión por una banda que comandaba desde la cárcel de Piñero. Además, en enero de 2023 amenazó desde la cárcel al delegado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y por su intermedio al intendente de Venado Tuerto para obtener el cese del traslado a diferentes unidades o la mejora de sus condiciones. Por ello recibió una condena —todavía no está firme— a siete años de cárcel.

Todo en los celulares

La investigación que ahora terminó con las 23 condenas se inició en 2021 con celulares secuestrados en las celdas que ocupaba Novelino en cárceles de las provincias de Salta y Chaco. Los investigadores al mando de Arzubi Calvo obtuvieron de uno de esos teléfonos más de 140 chats, 11.200 archivos de audio, 35.000 de imágenes y más de 570 videos.

Unos 50 chats de esa serie referían a distintos delitos como compra y elaboración de estupefacientes, precursores químicos, además de compra de armas. Las conversaciones eran mantenidas con distintas personas agendadas por sus nombres de pila, alias o referencias.

Esos intercambios demostraron un vínculo cotidiano entre Novelino y Uberti, una mujer de 31 años que cumple una condena a 20 años de prisión por su participación en una saga de balaceras perpetradas en 2018 contra blancos relacionados con el Poder Judicial y la investigación y posterior juicio a la banda de Los Monos.

Como parte de la operatoria detectada, la banda adquiría droga, precursores químicos, armas de fuego y municiones en la ciudad de Córdoba, material que luego era trasladado a Venado Tuerto. La droga era estirada en domicilios que alquilaban Nadia Novelino y Castro con instrucciones aportadas por Mauro y Uberti tanto para estirar el material como para distribuirlo y cobrarlo. Asimismo se dedicaban a marcar los domicilios de “deudores” o “enemigos”.

Novellino exigía fotos de los trabajos que encomendaba, imágenes que luego compartía con Uberti. Entre ambos tenían comunicaciones telefónicas constantes y permanentes, y llegaban a intercambiar unos 600 archivos de audio y video.

Juicio abreviado

En el extenso fallo se detallan las siguientes penas para los 26 condenados. Para Novelino la condena a 12 años es como autor de “comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada; organizar, dirigir y financiar esa actividad ilícita; acopio de armas de fuego, piezas y municiones”.

>>Leer más: Venado Tuerto: piden mandar a juicio a 21 personas por integrar bandas de un narco preso

Uberti fue sentenciada a nueve años por “comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada y asociación ilícita, en concurso real”. Por su parte cinco acusados aceptaron penas a seis años de cárcel por esos delitos: Diego Frúa (unificada con condenas anteriores en 13 años), Elbio Sebastián Rojas (unificada en 11 años y medio), Maximiliano Acosta (pena única de 9 años y medio), Santiago Castro y Nadia Novelino.

Carla Rionda aceptó cinco años de cárcel como partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y tenencia de estupefacientes con fines de comercio y asociación ilícita, en concurso real.

Facundo Alejandro Rodríguez aceptó cuatro años por asociación ilícita, pena que se unificó en 9 años con condenas anteriores. La misma pena aceptó Eric Elián Gualpa (unificada en 6 años) y Valeria Susana Heredia, Romina Natalí García, Daniel Alberto Baldiviezo e Ingrind Florindo, acusados como partícipes secundarios de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Fabricio Monsalvo acordó tres años de prisión efectiva como miembro de asociación ilícita que se unificaron en 17 años de cárcel. Alejandro Giménez acordó la misma pena como partícipe secundario de comercio de drogas agravado (unificada en 7 años) al igual que Idalia González Sotelo.

En tanto, Agustín Navarro, Enrique Exequiel Garcete, Francisco Méndez y Sofia Mailen Berneche acordaron tres años de prisión condicional con reglas de conducta y tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución pública. La misma pena acordó Lucas Emanuel Alonso como partícipe secundario de asociación ilícita. Finalmente, Débora Soledad Zapata acordó un año de prisión condicional por tenencia simple de estupefacientes.