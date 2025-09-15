La Capital | Policiales | Cárcel

Acordaron penas de hasta 12 años de cárcel para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

El narco, sentenciado a 12 años en juicio abreviado, manejaba desde la cárcel una red que vendía drogas en Venado Tuerto y localidades del sur santafesino

15 de septiembre 2025 · 21:14hs
Lucía Uberti y Mauro Novellino lideraban desde la cárcel la banda que operaba en Venado Tuerot y ahora aceptó las condenas. 

Lucía Uberti y Mauro Novellino lideraban desde la cárcel la banda que operaba en Venado Tuerot y ahora aceptó las condenas. 

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a penas de hasta 12 años de cárcel a 23 integrantes de la banda de Mauro Nahuel Novelino, quien desde una prisión lideró una asociación ilícita que entre abril de 2021 y octubre de 2022 se dedicó a la venta de drogas en Venado Tuerto y el sur santafesino.

Según publicó este lunes el sitio fiscales.gob.ar las condenas fueron acordadas en juicios abreviados entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal (MPF). En el caso de Novelino, preso en el penal federal de Ezeiza, la pena se unificó con otras condenas anteriores en 35 años de prisión. También se unificó en 24 años la condena para Lucía Uberti, sindicada por los investigadores como expareja del narco venadense. Las iniciales de sus nombres de pila, “LN” estaban estampados en bajorrelieve junto al sello de una corona en los ladrillos de cocaína que distribuían.

En Venado Tuerto

La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, que comenzó a investigar a Novelino cuando era titular de la fiscalía federal de Venado Tuerto. La instancia de juicio fue impulsada por el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

>>Leer más: Novelino, marca registrada en el hampa regional, penado con 15 años por tráfico de drogas

En la resolución del veredicto dada a conocer el pasado 8 de septiembre el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Germán Sutter Schneider, recordó que la participación criminal, autoría y constancias probatorias quedaron plasmadas en ocho actas de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de los 23 acusados, quienes reconocieron su participación y aceptaron las penas acordadas.

En la mayoría de los casos admitieron delitos como “asociación ilícita, tráfico en la modalidad de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, de acuerdo al grado de participación criminal; acopio y tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil y municiones sin la debida autorización”.

Desde la cárcel

Según la acusación, el grupo se dedicó “en forma organizada, bajo financiamiento y coordinación de Novelino desde su lugar de detención” a comercializar drogas, sobre todo en Venado Tuerto. Las maniobras investigadas se perpetraron entre abril de 2021 y octubre de 2022.

Además de Novelino y Uberti, el grupo estaba integrado por Nadia Novelino, hermana de Mauro, Santiago Castro, Facundo Rodríguez, Eric Gualpa, Maximiliano Acosta, Diego Frúa, Elbio Rojas, Fabricio Monsalvo, Alejandro Giménez, Ingrid Florindo, Romina García, Idalia González Sotelo, entre otros a quienes se les atribuyen delitos violentos con armas para ejercer el control territorial y financiar el narcomenudeo que desarrollaban como actividad principal.

>>Leer más: Nahuel Novelino, el venadense acusado de armar desde la cárcel tres bandas narco en un año

En la sentencia el juez da como acreditada la existencia de la banda que lideraba Novellino desde la cárcel “valiéndose para ello de la colaboración activa de sus consortes de causa, así como de familiares y parejas”. El juez también destacó “un actuar coordinado y una sincronía que quedó definitivamente delineada con funciones diferenciadas y con roles concretos, la cual estaba encaminada a la concreción de un único fin: el tráfico de sustancias ilícitas”.

Novelino está preso desde 2017 por delitos como estos. En 2023 el TOF Nº 2 de Rosario le impuso una pena única de 21 años de prisión por una banda que comandaba desde la cárcel de Piñero. Además, en enero de 2023 amenazó desde la cárcel al delegado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y por su intermedio al intendente de Venado Tuerto para obtener el cese del traslado a diferentes unidades o la mejora de sus condiciones. Por ello recibió una condena —todavía no está firme— a siete años de cárcel.

Todo en los celulares

La investigación que ahora terminó con las 23 condenas se inició en 2021 con celulares secuestrados en las celdas que ocupaba Novelino en cárceles de las provincias de Salta y Chaco. Los investigadores al mando de Arzubi Calvo obtuvieron de uno de esos teléfonos más de 140 chats, 11.200 archivos de audio, 35.000 de imágenes y más de 570 videos.

Unos 50 chats de esa serie referían a distintos delitos como compra y elaboración de estupefacientes, precursores químicos, además de compra de armas. Las conversaciones eran mantenidas con distintas personas agendadas por sus nombres de pila, alias o referencias.

Esos intercambios demostraron un vínculo cotidiano entre Novelino y Uberti, una mujer de 31 años que cumple una condena a 20 años de prisión por su participación en una saga de balaceras perpetradas en 2018 contra blancos relacionados con el Poder Judicial y la investigación y posterior juicio a la banda de Los Monos.

Como parte de la operatoria detectada, la banda adquiría droga, precursores químicos, armas de fuego y municiones en la ciudad de Córdoba, material que luego era trasladado a Venado Tuerto. La droga era estirada en domicilios que alquilaban Nadia Novelino y Castro con instrucciones aportadas por Mauro y Uberti tanto para estirar el material como para distribuirlo y cobrarlo. Asimismo se dedicaban a marcar los domicilios de “deudores” o “enemigos”.

Novellino exigía fotos de los trabajos que encomendaba, imágenes que luego compartía con Uberti. Entre ambos tenían comunicaciones telefónicas constantes y permanentes, y llegaban a intercambiar unos 600 archivos de audio y video.

Juicio abreviado

En el extenso fallo se detallan las siguientes penas para los 26 condenados. Para Novelino la condena a 12 años es como autor de “comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada; organizar, dirigir y financiar esa actividad ilícita; acopio de armas de fuego, piezas y municiones”.

>>Leer más: Venado Tuerto: piden mandar a juicio a 21 personas por integrar bandas de un narco preso

Uberti fue sentenciada a nueve años por “comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada y asociación ilícita, en concurso real”. Por su parte cinco acusados aceptaron penas a seis años de cárcel por esos delitos: Diego Frúa (unificada con condenas anteriores en 13 años), Elbio Sebastián Rojas (unificada en 11 años y medio), Maximiliano Acosta (pena única de 9 años y medio), Santiago Castro y Nadia Novelino.

Carla Rionda aceptó cinco años de cárcel como partícipe secundaria de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y tenencia de estupefacientes con fines de comercio y asociación ilícita, en concurso real.

Facundo Alejandro Rodríguez aceptó cuatro años por asociación ilícita, pena que se unificó en 9 años con condenas anteriores. La misma pena aceptó Eric Elián Gualpa (unificada en 6 años) y Valeria Susana Heredia, Romina Natalí García, Daniel Alberto Baldiviezo e Ingrind Florindo, acusados como partícipes secundarios de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Fabricio Monsalvo acordó tres años de prisión efectiva como miembro de asociación ilícita que se unificaron en 17 años de cárcel. Alejandro Giménez acordó la misma pena como partícipe secundario de comercio de drogas agravado (unificada en 7 años) al igual que Idalia González Sotelo.

En tanto, Agustín Navarro, Enrique Exequiel Garcete, Francisco Méndez y Sofia Mailen Berneche acordaron tres años de prisión condicional con reglas de conducta y tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución pública. La misma pena acordó Lucas Emanuel Alonso como partícipe secundario de asociación ilícita. Finalmente, Débora Soledad Zapata acordó un año de prisión condicional por tenencia simple de estupefacientes.

Noticias relacionadas
La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Allegados a Jimi Altamirano frente al Centro de Justicia Penal. Una fiscal pidió allí 18 años de codena para el acusado del asesinato por otros dos hechos con armas.

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

El colectivo de la empresa Laguna Paiva que se dirigía a Rosario tuvo que detenerse a la altura de San Lorenzo tras recibir un impacto de bala.

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Waldo Bilbao pasó casi dos años prófugo de la Justicia federal.

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo último

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Lo peor ya pasó, sentenció el presidente Milei en cadena nacional

"Lo peor ya pasó", sentenció el presidente Milei en cadena nacional

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Ovación
Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión
Ovación

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Policiales
Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

La Ciudad
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Juego clandestino: comienza el juicio al exfiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al exfiscal Patricio Serjal por corrupción

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza