Central ya trabaja pensando en Talleres y Holan está obligado a meter mano en el equipo

El técnico canalla tiene a Copetti como reemplazante del lesionado Veliz, pero es probable que introduzca alguna variante más para el choque ante Talleres

Ariel Holan está obligado a meter mano en el equipo de Central que recibirá a Talleres.

Un par de días de descanso y nuevamente al ruedo. El plantel de Central se puso en movimiento tras el empate ante Boca y Ariel Holan comienza a delinear el equipo que el próximo domingo recibirá a Talleres, por la novena fecha del torneo Clausura, con cambios a la vista.

Uno de ellos es obligado y tiene que ver con la lesión en el hombro que sufrió Alejo Veliz , quien estará afuera del equipo durante algunas semanas, lo que implicará una baja importante para el entrenador canalla.

En ese sentido se cae de maduro que la chance será para Enzo Copetti , que fue quien reemplazó a Veliz en el choque contra Boca. Más teniendo en cuenta que Agustín Módica se repone de un desgarro. El Flaco no estuvo en la última convocatoria.

El análisis de Holan

Y Holan habrá analizado ya detenidamente lo que fue el desempeño del equipo en el último partido, por lo que debe tener en mente los sustentos necesarios como para barajar alguna otra modificación.

Campaz Campaz no fue titular ante Boca, pero tiene chances de meterse entre los once de Central para el domingo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No se esperan mucho cambios, pero sí está la posibilidad de que algo se modifique en la ofensiva, aparte del ingreso de Copetti por Veliz. La chance de que Jaminton Campaz se meta nuevamente entre los once habrá que tenerla en cuenta.

Esto tiene que ver con que tanto a Gaspar Duarte como a Santiago López el partido ante Boca les costó bastante, por lo que no habría que descartar que el colombiano Campaz vuelva a ser considerado para jugar desde el arranque.

Una apuesta que se mantendría

Malcorra Hace tres partidos que Malcorra viene jugando en una posición nueva, en el anillo central, junto a Ibarra. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No parece estar en discusión el resto, sobre todo ese formato de equipo con Ignacio Malcorra como segundo volante central, al lado de Franco Ibarra. Si Holan se la jugó de esa forma contra Boca, es de imaginar que redoblará la apuesta ahora frente a un Talleres que anda a los tumbos.

El plantel canalla se entrenó en la mañana de este martes en el predio de Arroyo Seco y trabajará toda la semana en horario matutino, con la posibilidad de que algún día lo haga en el Gigante de Arroyito.