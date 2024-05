"Gran Hermano": una ex participante volvió a la casa con su gemela

De esta manera, este lunes por la noche, las hermanas Maidana, ingresaron a la casa más famosa del país, pero tan solo por un rato. Primero lo hizo Lucía, la ex participante, quien saludó a los demás jugadores con mucho cariño uno por uno, mientras ellos intentaban no moverse para no romper las reglas del “congelados”. Cuando llegó a Furia, una de sus amigas más íntimas dentro del certamen, la joven se detuvo: “Tanto que me pedías, acá estoy. ¡Qué lindo verte! Te amo, pelada tatuada”, le dijo, mientras la personal trainer la miraba emocionada.