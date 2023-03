"Gran Hermano": Romina perdió a Rosario en el mapa y le costó el pase a la final 

La pregunta que condenó a Romina no buscaba medir sus conocimientos sobre geografía, sino sobre sus propios compañeros y ex compañeros de casa: “Además de Juliana, ¿qué otro exparticipante es oriundo de la provincia de Santa Fe?”. Tras pensar unos segundos, Romina afirmó: “Ninguno”. Respuesta incorrecta. Rápidamente, Santiago del Moro le recordó que Tomás Holder también es santafesino. “¿Santa Fe? No, no sabía, pensé que era de Rosario”, retrucó la exdiputada. Sin marcarle la gravedad de su error, el conductor arrimó apenas un: "Y bue, Rosario...". Recién ahí fue cuando Romina adviritó su error y dijo: “Ah, ¡Rosario es Santa Fe!”, mientras sus compañeros se reían. Del Moro la consoló respondiéndole: "Tranquila, Romi, vamos. Estás nerviosa".