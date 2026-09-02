De Mar del Plata a Villa Constitución: una parada inesperada que terminó dejando una historia

Miguel llegó para participar de la Feria de Artesanos Chaná Timbú y un imprevisto prolongó su estadía y le permitió conocer la ciudad antes de continuar su viaje hacia Uruguay

Miguel conoce ciudades, comunidades y personas de distintos puntos del país. Por eso, cuando habla de Villa Constitución, lo hace desde la experiencia de quien vive viajando.

Miguel Salvatore tiene 42 años de oficio como artesano y apenas tres viviendo de una manera completamente distinta. Durante décadas trabajó y llevó una vida estable. Hasta que decidió hacer algo que, según cuenta, le demandó vencer varios miedos: dejar atrás lo conocido y salir a la ruta . Compró un Iveco y lo transformó en su casa.

Desde entonces viaja acompañado por Lolita, una perrita salchicha que se convirtió en su compañera inseparable, mientras recorre distintas ciudades con las artesanías que él mismo produce .

“Todo lo que está acá lo elaboro yo. No es un emprendimiento, es un estilo de vida”, explica.

Miguel es de Mar del Plata, pero hoy su dirección cambia con frecuencia. Su itinerario depende de las ferias, las temporadas y también de aquello que ocurre en el camino. Así llegó a Villa Constitución.

Villa Cosntitución, más que un lugar de paso

Su visita tenía un motivo concreto: participar de la Feria de Artesanos Chaná Timbú. Después debía continuar viaje, pero un inconveniente mecánico en su vehículo modificó los planes. Mientras esperaba un repuesto, decidió quedarse. La demora le permitió conocer algo más que el espacio de la feria. “Es hermosa la ciudad, tiene una linda costanera con playa, pero lo que más destaco es la gente. Me encontré con personas muy serviciales y una bienvenida espectacular”, cuenta.

Desde la Municipalidad destacaron que "no es un detalle menor para alguien que pasa gran parte del año recorriendo lugares nuevos".

Miguel conoce ciudades, comunidades y personas de distintos puntos del país. Por eso, cuando habla de Villa Constitución, lo hace desde la experiencia de quien vive viajando. Incluso bromea con el afecto recibido durante su estadía: “La bienvenida que me dieron... y no me quieren dejar ir”.

Mar del Plata fue el punto de partida

Ahora, con el inconveniente resuelto, volverá a poner el Iveco en marcha. Su próximo destino será Entre Ríos. Luego continuará por Corrientes y Misiones, antes de cruzar a Uruguay para realizar la temporada.

Miguel seguirá viaje con su casa sobre ruedas, sus artesanías y Lolita como compañera. En Villa Constitución quedará el recuerdo de un visitante que llegó para participar de una feria y terminó llevándose una impresión que quiso compartir antes de partir. “Yo estoy feliz de estar acá”, dijo.

A veces, conocer una ciudad también es eso: escuchar qué tiene para decir alguien que llega sin conocerla y decide, por unos días, hacer una pausa en el camino.

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