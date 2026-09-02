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Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Fue también una derrota 2-1 ante Gimnasia, aunque en el partido siguiente inauguró la racha de seis victorias al hilo ante su histórico rival que aún sostiene

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Central dio un mal paso en la previa del clásico. Perdió como local frente a Gimnasia.

Leonardo Vincenti / La Capital

Central dio un mal paso en la previa del clásico. Perdió como local frente a Gimnasia.

El día del clásico es el más importante de todos porque es cuando la verdad se escribe con tinta indeleble, para que todo quede guardado en la memoria. ¿Qué tiene de importante el antes? Todo lo relacionado con las sensaciones de confianza o temor. El partido previo es ni más ni menos que el termómetro emocional. Central lo vive después del tropiezo ante Gimnasia.

Ganar el partido previo no asegura un triunfo después. A la inversa, sucede exactamente lo mismo: perder no implica un camino seguro a la derrota. Hay antecedentes de sobra a lo largo de la historia que dan cuenta de ello.

En ese juego de las sensaciones previas, en Central no es menor el fastidio con el que los hinchas se fueron del Gigante de Arroyito tras la derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y con el resultado puesto, la pregunta apareció por sí sola: ¿cuándo fue la última vez que el Canalla llegó a un clásico habiendo perdido el encuentro previo?

Aquella Copa de la Liga, con Russo

Para encontrar ese antecedente, hay que remontarse a la Copa de la Liga 2023, en la derrota justamente frente a Gimnasia, pero en La Plata. Ese día el equipo de Miguel Ángel Russo cayó por 2 a 1 y el gol de Central fue obra de Tobías Cervera.

>>Leer más: Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Cervera convierte ante Gimnasia y pone a Central arriba en el marcador. El Lobo se lo daría vuelta.

Cervera convierte ante Gimnasia y pone a Central arriba en el marcador. El Lobo se lo daría vuelta.

Pero a contramano de esas sensaciones adversas y muy malos augurios de cara al clásico, lo que vino fue una victoria en el Gigante frente a Newell’s, que tampoco fue una más. Fue el inicio de esta seguidilla de seis triunfos consecutivos que hilvanó el Canalla frente al rival de toda la vida.

Aquel clásico terminó por 1 a 0 con gol Ignacio Malcorra de tiro libre, cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro. Simplemente como dato adicional, desde ese partido en adelante Central no sólo no perdió más, sino que terminó con la consagración en la Copa de la Liga.

Después de aquella derrota en La Plata, Central ganó el clásico con gol de Malcorra de tiro libre.

Después de aquella derrota en La Plata, Central ganó el clásico con gol de Malcorra de tiro libre.

Central solía llegar bien pisado

Más allá de ese dato puntual, Central últimamente no llegó mal pisado al clásico. Más bien todo lo contrario. En esa racha de seis victorias consecutivas que lleva, sólo en la de la Copa de la Liga 2023 perdió en el partido anterior. En los cinco restantes lo hizo con tres triunfos y dos empates.

>>Leer más: Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

En la Copa de la Liga 2024, Central fue a La Plata y derrotó 2-1 a Gimnasia con goles de Carlos Quintana y Luca Martínez Dupuy. En el clásico, todavía con Miguel Ángel Russo como técnico, ganó en condición de visitante por 1 a 0 con gol de Nacho Malcorra.

Ese mismo año, pero por la Liga Profesional, en lo que fue el debut de Matías Lequi como técnico, otra vez tuvo que viajar a la ciudad de las diagonales previo al clásico y se impuso a Gimnasia por 1 a 0 con tanto de Tomás O’Conor. Días después, el Canalla ganó también el clásico con gol del uruguayo Facundo Mallo, tras un tiro libre venenoso de Malcorra.

El primer clásico de Holan

Ya por el torneo Apertura 2025 y con Ariel Holan al frente del equipo, Central fue a cancha de Deportivo Riestra con un equipo alternativo e igualó 0 a 0. En el partido siguiente logró su cuartos triunfo consecutivo en el clásico, en el Parque, por 2 a 1. Goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz.

En el Clausura de ese mismo año tocó nuevamente Riestra en la previa del clásico y fue 1-1 (Alejo Veliz), en el Gigante. Después llegaría la victoria en Arroyito por la mínima con aquel recordado golazo de tiro libre de Ángel Di María.

En la previa del último clásico, Central ganó 2-1 en La Plata con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila.

En la previa del último clásico, Central ganó 2-1 en La Plata con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila.

Y el último antecedente de esta racha de seis victorias al hilo data del Apertura de este 2026, en febrero. Ya con Almirón, el Canalla ganó 2-1 (Enzo Giménez y Gastón Ávila) en la previa del clásico, frente a Gimnasia. Lo que vendría después sería la victoria en el Parque por 2 a 1 con goles de Di María y Enzo Copetti.

Por eso, en este pasado reciente, con victorias seguidas que fortalecieron una racha positiva, la experiencia de derrotas en la previa de un clásico no fue muy habitual.

>>Leer más: El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que "el domingo cueste lo que cueste"

Sí puede sonar como un llamado de atención, siempre en el marco de una mera estadística, lo que fue el antecedente anterior a esa derrota contra Gimnasia antes de un clásico. Fue lo sucedido en la primera mitad de 2022, cuando en el marco de la Copa de la Liga el Canalla perdió de local frente a Barracas Central por 3-1 (Marco Ruben marcó el gol el equipo dirigido en ese entonces por el Kily González) y después también se quedó con las manos vacías en el clásico tras caer 1-0 en el Gigante.

En 2002 el Canalla perdió en su cancha ante Barracas Central. Se le vino el clásico y también cayó derrotado.

En 2002 el Canalla perdió en su cancha ante Barracas Central. Se le vino el clásico y también cayó derrotado.

Ahora se escribirá una nueva historia del clásico rosarino y a medida que se acerque el domingo, las sensaciones irán cambiando, seguramente para bien después de lo que fue el semblante colectivo en el Gigante tras esa derrota en la previa. Alguien podrá decir que la última vez que eso sucedió fue el inicio de un proceso ciento por ciento virtuoso.

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