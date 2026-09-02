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Mientras sigue caído un servidor, Don Web celebra una jornada especial sobre IA

El problema para miles de empresas comenzó el domingo y no se sabe cuándo se solucionará. Qué se sabe hasta el momento sobre la situación de la tecnológica rosarina

2 de septiembre 2026 · 09:49hs
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Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

La falla ocurrida en la infraestructura tecnológica de la rosarina Don Web, la compañía más grande de registro de dominios y alojamiento web del país, continúa sin novedades dejando a miles de empresas con problemas.

Si bien en su web afirman que continúan trabajando de “manera prioritaria y sostenida” el problema no tiene tiempo estimado de resolución y la impaciencia de los clientes sigue mostrándose en redes.

Mientras tanto, este miércoles se lleva adelante elDonWeb Day 2026 titulado “La IA es una Jungla ¡Tenemos el mapa!”, una jornada con una docena de speakers compartiendo sobre Inteligencia Artificial para siete países de Latinoamérica. Los comentarios en el streaming no aludían a la temática elegida. En cambio, exigían explicaciones.

Qué pasó y pasará con Don Web

El problema comenzó el domingo 30 de agosto por la mañana en el nodo Nova y dejó sin servicio a una gran cantidad de empresas que vieron frenada si actividad: desde facturar, operar e-commerce, webs, o acceder a bases de datos.

La firma, líder en su rubro y cuenta con uno de los registros de dominios más grandes de Argentina, publicó su último reporte de incidencia el martes primero de septiembre a las 21.46.

“Nuestros equipos de Infraestructura y Redes continúan trabajando de manera prioritaria y sostenida sobre la recuperación del nodo NOVA”. Luego afirman que el proceso viene “avanzando favorablemente y se están completando de manera progresiva las tareas necesarias para restablecer la infraestructura”.

Para eso, en una primera etapa apagaron las máquinas virtuales para preservar la integridad de la información y minimizar cualquier riesgo durante el proceso de recuperación.

Una vez que el nodo NOVA se encuentre completamente restablecido y estabilizado, se dará inicio a una segunda etapa, en la que comenzarán con el encendido de los Cloud Servers de manera progresiva, controlada y monitoreada, realizando las validaciones necesarias en cada instancia. Por eso se aclara que no está caído todo Don Web.

“Por el momento, no contamos con un tiempo estimado de finalización que podamos confirmar. A medida que el proceso avance y dispongamos de información concreta, comunicaremos las novedades correspondientes.

Y finaliza tratando de serenar a los clientes: “El trabajo continúa de forma prioritaria, siguiendo un proceso controlado que permita avanzar en la recuperación sin comprometer la integridad de la información!".

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