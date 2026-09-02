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El gobierno estableció los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil: cómo se actualiza

La actualización comenzó a regir este mes, tras la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, y contempla un esquema de subas hasta abril de 2027

2 de septiembre 2026 · 10:19hs
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El nuevo Salario Mínimo

El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil tendrá aumentos progresivos hasta abril de 2027

Luego de que los sindicatos y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo el pasado viernes durante la reunión en el Consejo del Salario, el gobierno nacional oficializó una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El nuevo esquema comenzó a regir desde el 1° de septiembre de 2026 y establece aumentos mensuales hasta abril de 2027. El salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa parte de $383.800 y llegará a $437.000 al final del período.

La actualización quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado nacional que actúen como empleadores.

Para quienes trabajen jornadas inferiores a la legal, el salario deberá abonarse en la proporción correspondiente. Las asignaciones familiares quedaron excluidas.

Salario Mínimo: cuánto se cobrará mes a mes

El nuevo esquema establece una actualización progresiva del piso salarial. En septiembre, el SMVM quedó en $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

En octubre, el monto será de $391.200, mientras que en noviembre subirá a $398.800. Para diciembre, el salario mínimo alcanzará los $406.400.

La escala continuará durante 2027. En enero, el SMVM será de $414.200; en febrero llegará a $422.000 y en marzo alcanzará los $429.600. Finalmente, desde abril, el piso salarial quedará establecido en $437.000.

De esta manera, el gobierno dejó definida de antemano la evolución del salario mínimo durante ocho meses.

>> Leer más: Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Por otro lado, la resolución también estableció los nuevos valores para los trabajadores jornalizados. El valor de referencia quedó fijado en $1.919 por hora desde septiembre de 2026. En octubre pasará a $1.956 y en noviembre llegará a $1.994.

Para diciembre, el monto será de $2.032 por hora. La actualización continuará en 2027: en enero será de $2.071, en febrero de $2.110 y en marzo de $2.148. Desde abril, el valor alcanzará los $2.185 por hora.

En los casos previstos por la normativa laboral para jornadas reducidas o contratos parciales, la percepción correspondiente será proporcional.

Prestación por desempleo: cómo se calculará con el nuevo SMVM

El gobierno nacional también fijó un criterio para la prestación por desempleo prevista en el artículo 118 de la Ley 24.013.

Según la resolución, el beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

La normativa establece, además, un piso equivalente al 50% del salario mínimo vigente y un techo que no podrá superar el 100% de ese mismo valor.

Por lo tanto, los límites de la prestación por desempleo se modificarán a medida que entren en vigencia los distintos montos del SMVM establecidos hasta abril de 2027.

La decisión se tomó después de la reunión del Consejo del Salario convocada el pasado 28 de agosto, en la que sindicatos y empresarios no lograron llegar a un acuerdo sobre el nuevo valor del SMVM.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, las partes mantuvieron un "extenso intercambio de opiniones", pero no consiguieron alcanzar un consenso. La última negociación volvió a mostrar las diferencias entre sindicatos, empresarios y el Gobierno en torno al valor del salario mínimo, que funciona como referencia para los trabajadores de menores ingresos y también interviene en el cálculo de determinadas prestaciones.

Frente a este impedimento, la normativa establece que corresponde dictar un laudo para determinar los nuevos valores, por lo que el Poder Ejecutivo terminó definiendo la nueva escala.

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