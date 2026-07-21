El hijo de Ernestina País publicó un mensaje para su mamá: "Te cuido aunque ya no estés"

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de Ernestina Pais , su hijo Benicio Guyot publicó un sentido mensaje para su mamá en redes sociales. A través de historia de Instagram, el joven de 22 años compartió unas palabras y una serie de fotos de su infancia junto a Pais.

“Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”, dijo Benicio en una historia.

“Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde. Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, sumó.

En otra historia, Benicio continuó: “Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás”.

“Y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”, cerró el joven. Tras el mensaje, Guyot publicó un collage con dos imágenes en las que se lo ve con su mamá cuando era chico.



A casi un mes de la muerte de Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció el pasado 26 de junio, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa. Si bien se especuló con que Ernestina hubiera estado manejando bajo la influencia de alcohol u otras sustancias (había hablado públicamente de su recuperación al alcoholismo), el examen toxicológico pertinente aseguró que no había ninguna sustancia tóxica en su sangre al momento del accidente.