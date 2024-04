"Gran Hermano": cómo quedó la placa de esta semana, con sanciones de por medio

Este miércoles se vivió una nueva gala de nominación en "Gran Hermano" . Uno a uno, los participantes fueron ingresando al confesionario, compartieron sus votos y explicaron el porqué de su elección. No obstante, antes que Santiago Del Moro, conductor del ciclo, de por terminado el programa, sucedió algo inesperado que dejó recalculando a todos los hermanitos.

Con cuatro participantes en placa, el programa estaba por concluir. Minutos antes de la medianoche, la característica voz en off de Gran Hermano se hizo presente en la casa más famosa del país. El “Big” les dio una sorpresa nada placentera a los hermanitos: sanciones para todos y todas. Las caras de shock eran totales, pero los argumentos del jefe de la casa parecían ser convincentes.

Unos minutos antes de que concluya el programa, Gran Hermano se anunció en la casa, y les dio un severo sermón a los hermanitos. Los acusó de “desordenados” y los retó por el desperdicio de comida en el que vienen incurriendo hace semanas. Además, el “Big” señaló que en la casa siguen dándose los complots, práctica prohibida.

“No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con los pies calzados, en sillas, camas, tirándose almohadones con el riesgo de dañar cámaras y micrófonos, que limpien mal y poco. Que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados”, comenzó Gran Hermano, y continuó, tajante: "A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes. Es decir, respetándola, cuidándola y honrándola”.

La sanción de Gran Hermano

“No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima y que recién, después de reiteradas advertencias, hayan obedecido a guardar la comida en los lugares que corresponden. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponían en los placares del dormitorio”. siguió el “Big”.

“No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas que no hacen más que manifestar desprecio por el prójimo. No lo voy a permitir”, aseguró.

“Y no me gusta que, a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según lo indica el reglamento, continúen transgrediendo normas como la del complot. En estas últimas semanas, sabrán que anulé numerosos votos por esta razón. Sin embargo, sigo escuchando conversaciones en donde se acuerdan votos para perjudicar a uno o más compañeros”, expresó Gran Hermano, consternado por el accionar de los hermanitos.

Frente al terrible comportamiento de los participantes, el dueño de la casa anunció que tomó una severa decisión que afectaría a -casi- todos: “Cada uno de ustedes, a partir de este momento, está nominado. Todos ya están en placa, excepto Bautista, quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie de la placa. Espero que reflexionen sobre lo que he dicho”, cerró el “Big”.

Cómo quedó la placa luego de la sanción

De esta manera, luego de la inesperada decisión de Gran Hermano, la placa se volvió multitudinaria. Al principio de la noche, sólo había 4 nominados, ahora son 12 los que corren riesgo de quedar fuera de la competencia.

placa 17 abril gh.jpg Coti, Darío, Emmanuel, Federico, Florencia, Juliana, Martín, Mauro, Nicolás, Paloma, Virginia y Zoe son los 12 jugadores nominados

El único que se salvó de caer en la placa fue Bautista, el líder de la semana. Aunque conservó su inmunidad, también se le quitaron sus privilegios para salvar a un compañero y nominar a otro.

La placa quedó conformada de la siguiente manera: Coti, Darío, Emmanuel, Federico, Florencia, Juliana, Martín, Mauro, Nicolás, Paloma, Virginia y Zoe.