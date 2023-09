"Got Talent Argentina": improvisó al ritmo del himno y se ganó el botón dorado

En "Got Talent Argentina", un bailarín oriundo de Tucumán logró el botón dorado improvisando sobre el himno.

“Bailé desde chiquito y nunca me dejaban, pero en la danza, en mi recorrida, encontré esa libertad. Esto habla de la libertad, y yo hago uso también de ese concepto para poder demostrar que me siento libre al bailar”, anticipó el joven de 27 años en diálogo con la conductora antes de salir a escena. Además, contó que se mudó a Buenos Aires a los 22 para lograr su sueño de dedicarse al arte.

“Facu, tengo una pregunta para hacerte, ¿hiciste una coreo o simplemente saliste a sentir el himno?”, preguntó Flor Peña antes de comenzar las devoluciones. “Simplemente salí a sentir el himno, hice una improvisación. Decidí ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy y dejar que me atraviese la música” , contestó el joven, generando aún más admiración en la audiencia.

Emir Abdul, el bailarín profesional del jurado, no se achicó en elogios hacia el participante. “No sé con qué me vendrás en la próxima etapa si llegás a quedar, pero sé que naciste para ser artista, sin duda. Realmente les digo que si llega a pasar, él va a hacer cosas que los va a dejar a todos boca abierta. Porque esto no es nada. Prepárense, es lo único que les digo. Felicitaciones por tu talento”, aseveró el uruguayo.

Ante estas palabras, Figueroa se emocionó hasta las lágrimas, y el jurado se acercó para abrazarlo, contenerlo y felicitarlo personalmente. Cuando volvieron a sus lugares, Emir no lo dudó y apretó el botón dorado, que le dio a Facundo el pase directo a semifinales. Es la segunda vez que Abdul utiliza este recurso, como ya lo había hecho con el grupo de baile Docta Dance. De esta manera, agotó sus posibilidades de botón dorado en esta instancia.



En redes, el público se mostró en desacuerdo con la decisión del jurado, a la que calificaron como "una vergüenza" y algunos hasta señalaron que la performance fue "una falta de respeto" porque el himno nacional "no se baila".