"Got Talent Argentina": Abel Pintos se cruzó con otro jurado

El cantante no coincidió con su par Emir Abdul por la performance de un guitarrista que terminó eliminado.

Emir Abdul y Abel Pintos protagonizaron un momento tenso en "Got Talent Argentina".

Cuando finalizó la performance, Emir elogió al participante: “Me dejaste sin palabras, esperaba que tocaras con el dedo gordo del pie la guitarra... Me gustó muchísimo. Ya lo había visto, pero con guitarra común. Me parece muy original lo que hacés”, expresó el jurado.

“No estuvieron tan bien logrados como recursos, pero al final yo sé de esto que es muy importante. Una persona que no está tan atenta a esas cosas o a lo mejor no le pasa, entretiene, divierte y gusta. Yo siento que tenés que trabajar mucho. Tenés condiciones y carisma”, cerró el músico.



Ante la tensión en el estudio, Flor Peña se sumó al intercambio y acordó con Pintos en que la presentación de Taylor no le había conmovido en lo más mínimo. “Tu decisión de quien querés ser todavía está en curso. Entonces, esa dualidad que tenés de ser un buen instrumentista o alguien que hace pirotecnica con la guitarra, es una decisión que tenés que tomar”, elaboró la actriz. El guitarrista, que sólo consiguió (de parte de Emir y La Joaqui) dos de los tres votos positivos para pasar de etapa, quedó eliminado.

En un momento mucho más emotivo de la noche, otra concursante sorprendió con su performance de danza fusión entre malambo y danzas afro. Marianella, oriunda de Tucumán, subió al escenario con lentes y un poco de timidez. Cuando se sacó las gafas y mostró su destreza para el baile, el jurado quedó impactado. "Es una especie de Clark Kent, y de repente sos Superman", aportó Pintos con humor. Por su parte, Emir, el especialista en este tipo de artes, apuntó: "Estuviste increíble en todos los sentidos, y me encantaría poder tomar unas clases contigo”.