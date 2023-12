"Gol gana": el histórico ascenso del peor equipo de fútbol del mundo

Taika Waititi, el exitoso director neozelandés que se hizo conocido con “Jojo Rabbit”, “Thor: Ragnarok” y “Thor: Love and Thunder”, regresa este jueves 14 a la pantalla grande con “Gol gana” (“Next Goal Wins”), una singular película que retrata el histórico ascenso de “la peor selección de fútbol del mundo”. El realizador y guionista se apoya en una historia real, la de la selección de Samoa Americana, un pequeño grupo de islas en el sur del océano Pacífico. El protagonista es Michael Fassbender (“300”, “Bastardos sin gloria”, “El asesino”), y en el elenco figuran Elizabeth Moss (“Mad Men”, “El cuento de la criada”), Rachel House, Will Arnett y Rhys Darby.

“Gol gana” es un film de superación y triunfo. Y un recordatorio de que incluso los sueños más lejanos pueden alcanzarse. “Me gusta pensar que mis películas son edificantes”, dijo Taika Waititi. “Pienso en el mundo del cine y en el mundo en el que vivimos hoy. Tenemos recordatorios constantes de lo terribles que son los humanos y de lo malo que es vivir en este planeta. Y yo no creo en eso. Creo que los humanos son fantásticos y creo en la humanidad. Simplemente creo en el poder de la esperanza, de ser bueno y ser feliz. Gran parte de esta película trata sobre dejarse llevar y no intentar controlar todo en la vida. No se trata de ganar. No se trata de este enamoramiento que tenemos con el éxito. Porque ¿qué es el éxito? En la película, el éxito es tener un equipo y poder jugar un partido. Ese es el éxito de todo”, afirmó.