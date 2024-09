George R. R. Martin cumple 76 años, la mente que ideó "Game of Thrones"

George R. R. Martin cumple 76 años, el creador de uno de los universos de ficción más famosos de la historia y fuente inagotable de creatividad. “Game of Thrones” (Juego de Tronos) no habría existido de no ser por la imaginación de este escritor , que ideó la saga de novelas “Canción de hielo y fuego” que posteriormente le dieron vida a la exitosa serie.

“Cuando finalmente dejé la televisión y el cine, para dedicarme a la prosa, a mediados de los 90, me dije: ‘Ya no me importa nada, voy a escribir algo tan grande como mi imaginación, voy a crear todos los personajes que quiera, castillos gigantes, dragones, lobos fantásticos, cientos de años de historia y una trama realmente compleja, un libro imposible de filmar’. La ironía, por supuesto, es que eso que yo creía infilmable fue lo que se filmó ”, expresó Martin durante una nota con la revista Time.

Apenas un breve tiempo después del lanzamiento de “Danza de dragones” en 2011, se estrenó la serie que terminaría de popularizarlo en cada continente como uno de los escritores más queridos de los últimos años. “Game of Thrones” marcó una época y continúa establecida entre las grandes series de la nueva generación de las plataformas de streaming.

>> Leer más: No sabes nada, Jon Snow: el protagonista de "Game of Thrones" reaviva la polémica por el final de la serie

De la misma manera, “House of the Dragon” (La Casa del Dragón) también alcanzó un importante éxito. La precuela que refleja los sucesos que involucraron a la casa Targaryen, muchos años antes del comienzo de la historia reflejada en GOT, ya lanzó sus primeras dos temporadas y cuenta con una tercera en plenos preparativos.

Cuándo se publicarán los dos libros de “Canción de hielo y fuego”

La saga que dio vida a la exitosa serie se encuentra todavía incompleta, con muchas nuevas historias y sucesos por contar. Hace 13 años que la continuidad se encuentra en suspenso, debido a que Martin atravesó una amplia cantidad de producciones audiovisuales que le impidieron seguir con la creativa escritura del universo que rodea al Trono de Hierro.

Miles de fanáticos de Westeros (Poniente) aguardan con ansiedad para que Martin finalice las novelas de “Vientos de Invierno” y “Sueño de primavera” que completarán la saga de una vez por todas. Si bien todavía no hay indicios de que estos sean publicados en el corto tiempo, el propio escritor reveló que le dedicó tiempo a su producción y que tiene en mente concluirlos en los próximos años.

Centrado en la producción de estas novelas, el autor confirmó que los libros contarán con un final distinto al que se realizó para la serie, ya que la historia alcanzó una etapa en la que no existía un desenlace escrito y HBO optó por continuarla de manera independiente a través de sus guionistas. “La gente sabe un final, pero no el final. Los creadores de la serie se me adelantaron, cosa que no esperaba”, aclaró Martin

image.png

>> Leer más: "Máxima" se suma al furor de las series sobre la realeza

La serie creada para la televisión por los guionistas David Benioff y D. B. Weiss tomó caminos distintos a los esperados por Martin para la continuidad de la historia. “Trabajo en un medio muy diferente al de David y Dan, no lo olviden nunca. Tenían seis horas para esta temporada final. Espero que mis dos últimos libros abarquen 3 mil páginas de manuscrito entre los dos antes de que termine. Si hacen falta más páginas y capítulos y escenas, los añadiré”, adelantó el escritor para dejar en claro que no escasean las ideas.

Los comienzos de George R. R. Martin

George Raymond Martin, que años después incorporó el nombre Richard para portar el amor “R. R.” como su ídolo J. R. R. Tolkien, nació el 20 de septiembre de 1948 en Bayonne, una ciudad portuaria de Hudson, Nueva Jersey, Estados Unidos. Se crió en una casa pobre y sin cultura por la literatura, ya que a ninguno de sus padres -un estibador y una ama de casa- les interesaba.

Siendo el mayor de tres hermanos, se formó leyendo a Shakespeare, Tolkien y los cómics de Marvel desde pequeño, con lo que empezó a forjar una mente creativa que podría imaginar todo tipo de historias. A la par, el ajedrez fue otra de sus pasiones juveniles y se recibió de periodista en 1970, cuando empezó su carrera como escritor profesional.

>> Leer más: La esperada serie "Agatha: En Todas Partes" llega para continuar "WandaVision"

Mientras escribía, pero la literatura no le rendía para pagar cuentas, se dedicó al ajedrez, a la dirección de torneos y a dar clases de inglés y periodismo. Unos años después, cuando sus novelas ya empezaron a ser reconocidas, comenzó a vender relatos y guiones de ciencia ficción, fantasía y terror para Hollywood, hasta que se alejó en los 90.

image.png

Uno por uno, los libros de la saga “Canción de hielo y fuego”

“Canción de hielo y fuego” cuenta con cinco obras publicadas de un total de siete planificadas. Comenzó en 1996 con su primer estreno y, a pesar de los 13 años de interrupción, se encuentra en proceso de darle cierre a una de las historias que más fanáticos captó alrededor del mundo. Los libros de esta saga son:

- “Juego de tronos” (“Game of Thrones”), publicado en 1996.

- “Choque de reyes” (“Clash of Kings”) publicado en 1998.

- “Tormenta de espadas” (“Storm of Swords”), dos volúmenes publicados en el 2000.

- “Festín de cuervos” (“Feast for Crows”), publicado en 2005.

- “Danza de dragones” (“Dance with Dragons”, publicado en 2011.

- “Vientos de invierno” (“The Winds of Winter”), futura sexta obra.

- “Sueño de primavera” (“Dream of Spring”), futura séptima y última obra.