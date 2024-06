Furia analizó su eliminación de Gran Hermano: "Insultar no es violencia"

“La verdad es que la saqué bastante barata porque esto no tiene que tener un tratamiento. Entonces mi idea es controlar mi estrés, que no me vaya a otros niveles. Pero la realidad es que ustedes saben que yo discuto fácilmente. Trato de también mantener la calma”, agregó Juliana.

La estrategia de Furia en "Gran Hermano"

En relación a esto, Furia habló sobre la sanción que le impuso Gran Hermano tras su intensa pelea con Mauro y respondió las acusaciones de ser una persona violenta. “Invito a esas personas a que entren a esa casa y a que convivan con gente que te traiciona y te deja sin comer. Cada uno juega como quiere”, afirmó la ex participante.

“Gran Hermano es un juego y no tiene censura, no está guionado. Gran Hermano no avala ningún tipo de violencia, pero discutir y gritar no lo es. Insultar no es violencia. El juego es magnífico y ser parte de él también. Ahora los que no quieren jugar son caracoles, lo siento mucho que te moleste que diga cosas feas de las personas. Pero, realmente con lo que vale este juego, nosotros tenemos que brindar lo mejor”, cerró Furia.