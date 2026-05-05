Homenaje poético a Roberto Retamoso, el destacado ensayista y escritor recientemente fallecido

Y ahora cómo hiede la noche

sobre la piel de barrio Echesortu,

mientras la luna cava el silencio

en las cuartillas de Roberto.

Y aquella placidez invadiéndonos

frente a su voz dulce y cadenciosa.

La obra literaria y los afanes

del inagotable maestro

cincelaron en cierto esplendor

la historia literaria rosarina.

Queda en pie su notable legado:

la Diplomatura Literaria de Rosario.

El corpus casi inabarcable

de su obra en diversos géneros

nos convoca al redil de los sueños,

y enciende su cálido fulgor

sobre las calles de tango y luz

de la ciudad prostibularia.

Ha partido el gladiador peronista que brilló

en los claustros de la calle Entre Ríos,

ataviado en el calor de otro tiempo.

Ya no veremos arder los carbones

de aquel asado que nunca llegó

a perfumar su terraza, en Santa Fe 3958.