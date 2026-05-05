Y ahora cómo hiede la noche
Homenaje poético a Roberto Retamoso, el destacado ensayista y escritor recientemente fallecido
Por Eduardo Valverde
Y ahora cómo hiede la noche
sobre la piel de barrio Echesortu,
mientras la luna cava el silencio
en las cuartillas de Roberto.
Y aquella placidez invadiéndonos
frente a su voz dulce y cadenciosa.
La obra literaria y los afanes
del inagotable maestro
cincelaron en cierto esplendor
la historia literaria rosarina.
Queda en pie su notable legado:
la Diplomatura Literaria de Rosario.
El corpus casi inabarcable
de su obra en diversos géneros
nos convoca al redil de los sueños,
y enciende su cálido fulgor
sobre las calles de tango y luz
de la ciudad prostibularia.
Ha partido el gladiador peronista que brilló
en los claustros de la calle Entre Ríos,
ataviado en el calor de otro tiempo.
Ya no veremos arder los carbones
de aquel asado que nunca llegó
a perfumar su terraza, en Santa Fe 3958.