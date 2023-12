Fito Paez agradeció que su último disco haya quedado entre los 50 mejores de 2023

Fito Páez despide "El amor después del amor" en la ex Rural

Finalizó su agradecimiento señalando el piano que se veía a sus espaldas. El instrumento se destaca por un detalle: tiene candelabros a su costado. Se trata de un piano que ya no se fabrica más: ”Muchos regalos he recibido, entre ellos el August Foster, desde donde zarpé hacia países lejanos, reparado por uno de los más geniales de Argentina. Este regalo maravilloso que me llena de orgullo, es un reconocimiento muy importante. Así que todo mi cariño para ustedes mis queridos, gracias”.