Fito, por esos "recuerdos que no voy a olvidar"

Fito lo hizo de nuevo. Ya había llenado Vélez Sarsfield en 1993 y a tres décadas de aquella hazaña volvió al mismo sitio, y llegó en el momento justo en el lugar indicado. Porque lo hizo con “El amor 30 años después del amor”, el show con el que evoca la vigencia del disco más vendido de la industria discográfica argentina. Es más, no sólo hizo un Vélez sino que hizo dos, y agotó localidades. Star + filmó el show del sábado 1º de abril, completo, y lo tiene disponible en su plataforma, exclusivo para los abonados, hasta el 30 de abril. La emisión, cuidada, con gran producción de cámaras, estuvo a la altura del artista y del show, y cuenta con una entrevista exclusiva aantes del concierto, a cargo de Bebe Contempomi y Anaís Castro. Pero claro, lo vibrante es ese show, en el que Fito ratifica, por si hiciera falta, por qué es uno de los grandes exponentes de la música popular contemporánea. Es impactante ver cómo a lo largo de un extenso set de 32 canciones aparecen joyitas que ya se convirtieron en clásicos. Vestido con un sacón largo con mangas amplias, Páez se mostró elegante y visiblemente conmovido por el cariño de la gente. Es más, en un momento, apenas empezado el show y ante el coro masivo de “olé olé olé olé Fito Fito”, pidió “paren chicos que me voy a emocionar y esto recién empieza”. Fito contó además con una banda de lujo, integrada por Diego Olivero (bajo y coros),Gastón Baremberg (batería y coros), Juan Absatz (voz, teclados y coros), Juani Agüero (guitarra y coros), Vandera (voz, guitarra, teclados y coros) y Emme (voz y coros), junto a Belén Cabrera (coros) y Juan Barone (percusión), pero a eso se le sumó la sección de vientos Sudestada Horns, con ocho instrumentistas que estuvieron afiatados y sutiles en cada uno de los arreglos. El show contó además con algunas sorpresas, como cuando Fito tocó “Cable a tierra” en un mashup con “Boys don’t cry”, el clásico de The Cure. Las cámaras enfocaban entre la platea a Margarita, hija de Fito, a quien la señaló en el momento del tema que lleva su nombre, en una noche tan masiva como familiar, con invitados de lujo como Nathy Peluso (“La Verónica”), Fabiana Cantilo (“Te aliviará”), Hernán Coronel de Mala Fama (“Ey, You”), Alejo Llanes (“Circo Beat”) y David Lebón (“A rodar mi vida”). Verlo tocar a Fito Páez es una experiencia inolvidable, por eso bien vale disfrutar el concierto en la pantalla. Simplemente, porque, como canta Fito, “hay recuerdos que no voy a olvidar”.