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El Padre Guilherme llegó a Argentina y dará un show gratis en homenaje al Papa Francisco

La expectativa por el arribo del famoso "Cura DJ" portugués revolucionó Buenos Aires, a la espera de lo que será su presentación de este sábado en Plaza de Mayo

17 de abril 2026 · 12:17hs
El Padre Guilherme

El Padre Guilherme, mundialmente conocido como "Cura DJ", tocará por primera vez en el país

La Plaza de Mayo será el lugar donde se espera que una multitud de fanáticos se reúna para un evento especial: la presentación del Padre Guilherme en un show abierto y gratuito de música electrónica en homenaje al Papa Francisco. Este se celebrará cuando se cumple un año desde el fallecimiento del Pontífice argentino.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos a vivir un momento muy especial. El día 18 de abril a las 20 nos vamos a encontrar en la Plaza de mayo. Junto con la Asociación Miserando, vamos a hacer un gran homenaje al Papa Francisco. “Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, expresó el sacerdote portugués en redes sociales.

Conocido como el “Cura DJ”, Guilherme es un dj de música electrónica con contenido espiritual. En diversas entrevistas, el Padre explicó el mensaje que busca transmitir: "Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén. Si están en un festival, si están en un club, también son cristianos. Y la fe no es algo para poner en duda o en cuestión, sino que vamos a vivir la fe de una forma alegre y donde sea que estemos".

En este sentido, también transmite su misión en todos los ámbitos de la vida: "A veces parece que está permitido hablar de fe solo en la iglesia o en el grupo de jóvenes, pero después tenemos a nuestros amigos, nuestro trabajo, y ahí ya no se habla de la fe. Nosotros no nos dividimos. Soy sacerdote en la parroquia, soy el mismo sacerdote en el ejército, soy el mismo sacerdote cuando estoy en un club o en un festival".

>> Leer más: El gol que recordaba el Papa, con protagonistas históricos del fútbol rosarino

Quién es el "Cura DJ"

El sacerdote Padre Guilherme, cuyo nombre real es Guilherme Peixoto, es oriundo de la ciudad de Guimarães en Portugal. Sin embargo, en los últimos años se hizo conocido mundialmente como el "Cura DJ" por su implementación de la fe religiosa en la música electrónica.

Su carrera como DJ comenzó en 2006, cuando buscaba recaudar fondos para su parroquia. En un principio organizaba encuentros de karaoke, pero ante la falta de convocatoria, decidió musicalizar los intervalos. Con el paso del tiempo, su propuesta comenzó a ganar popularidad en Portugal, lo que lo llevó a salir de su parroquia para presentarse en otros encuentros y clubes. Sin embargo, su salto a la fama internacional llegó en su participación durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023.

Se trata de uno de los encuentros más importantes de la Iglesia Católica, que reúne a jóvenes de todo el mundo en jornadas de reflexión y celebración. En esa edición, realizada en Lisboa, miles de peregrinos acamparon en el Parque Tejo para participar de la misa final encabezada por el Papa Francisco. En la previa a la misa del argentino, el Padre Guilherme se presentó ante más de un millón de personas.

A partir de ese momento, su carrera como DJ no se detuvo. Así nació su gira internacional "Hope Tour", con visitas a Chile, Colombia, Uruguay y México. En sus presentaciones, combina sets de música electrónica con bendiciones, mensajes de fe y fragmentos de discursos de referentes de la Iglesia católica.

Actualmente, cuenta con casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Youtube cuenta con mas de 100 mil suscriptores.

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