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Argentino no ganó ante Atlas en el Olaeta pero pudo igualar con uno menos en todo el complemento

Argentino iba en busca de la segunda victoria de la temporada en el Olaeta, pero aunque no pudo, al menos rescató el empate ante Atlas jugando con diez

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

18 de abril 2026 · 16:27hs
El once de Argentino en el José Martín ante Atlas.

El once de Argentino en el José Martín ante Atlas.

Argentino y Atlas animaron el encuentro de la 8ª fecha en el José Martín Olaeta, y aunque el equipo de José Previti no pudo alzarse con la necesaria victoria, al menos lo igualó cuando jugaba con uno menos en todo el complemento. Fue 1 a 1, con gol del reaparecido Thiago Bartalini. Y terminó con 9.

El equipo de José Previti salió con una intención ofensiva saludable en busca de abrir el marcador y al primer minuto nomás llegó Juan Cisneros dentro de área, eludió la marca, sacó un remate anunciado y el guardavalla de Marrón se quedó con el balón.

El local siguió manejando el trámite con la movilidad del colombiano Correa, Cisneros y por el lateral izquierdo con las corridas de Thiago Bartalini, quien volvía a la titularidad después de 6 meses.

Sobre los 9', Facundo Aronna luchó una pelota dentro del área, se la llevó a lo guapo y cruzó el remate que salió muy cerca del palo izquierdo del marco visitante.

Atlas salió del asedio del Salaito y a los 15', en un inmejorable posición, el delantero Federico González en forma increíble se comió el tanto de la apertura con un remate desviado, cuando estaba a metros del arco local.

>>Leer más: Argentino pagó muy caro un error del arquero y sufrió una nueva derrota en la Primera C

Después el partido se cayó en un pozo, los equipos no generaron peligro sobre los arcos y recién a los 39', en una las pocas llegadas del Marrón, Britos quedó solo ante Olivera, de buena labor, pero remató desviado.

Y a los 43' llegó la apertura, tras un centro a favor del local , el arquero Grieger sacó un rápido contragolpe, la pelota le llegó a Meza, este habilitó a Britos, quien en posición dudosa y con remate suave puso el 1 a 0.

En el final de etapa llegó la roja a Manuel Correa por hablar de más y árbitro lo mandó al vestuario. Y así con el triunfo visitante se fueron al descanso.

Con tres cambios de movida y jugando con 10, el Albo con mucho amor propio salió decidido a empatar las acciones. Y el premio llegó a los 49' cuando Cisneros mandó por derecha sacó un preciso al área, Aronna pifió el remate y de arremetida llegó Bartalini y con zurdazo de tres dedos estableció el 1 a 1. Golazo.

Después de la igualdad, el equipo de Previti trató de cuidar el balón, jugó tranquilo y cuando se las ingenió llegó de contra con las corridas de Aronna, único jugador en la ofensiva.

Los minutos pasaron, la visita no tuvo ideas para romper el cerrojo que puso la defensa alba. En el tercer adicionado llegó la roja a Aronna por doble amarilla , el Salaito terminó jugando con 9, en el final se aferró a la igualdad que la consiguió con mucha garra.

Argentino terminó celebrando un punto valioso, en un partido que comenzó jugando bien, se durmió y Atlas no perdonó. Y en complemento apareció Bartalini, quien con zapatazo estableció el 1 a 1 final.

Los protagonistas de Argentino y Atlas

Argentino: Franco Puppo; Joaquín Cejas (ET Luciano Fernández), Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Joaquín Galimberti (60' Carlos Raga), Manuel Correa, Wilfrán Quinto Orejuela (ET Tomás Avalos) y Milton Espíndola (ET Diego Albornoz); Juan Cisneros (86' René González) y Facundo Aronna. DT: José Previti

Atlas: Ricardo Grieger; Agustín Polito, Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo y Brian Brandán; Nicolás Vidal (65' Joaquín Blanco), Lucas Uñate, Alexander Meza y Federico González; Fernando Rodríguez (86' Pedro Scally) y Gustavo Britos (86' Ramiro Retemar). DT: Néstor Retamar.

Goles: 43' Britos (AT); 49' Bartalini (AR)

Arbitro: Manuel Girett

Estadio: José Martín Olaeta

Expulsados: 45' Correa (AR) y 91' Aronna (AR)

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