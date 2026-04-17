El Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré llegan a Rosario con "Ni media palabra"

Tras una exitosa temporada en Carlos Paz, la obra llega a la ciudad. El Bicho Gómez adelantó los detalles del reencuentro en escena de Martínez y Cabré

Este fin de semana, Rosario suma a su cartelera teatral una propuesta para toda la familia . Se trata de "Ni media palabra", una comedia protagonizada por el Bicho Gómez, Mariano Martínez y Nicolás Cabré, que promete risas, enredos y humor.

Luego de una exitosa temporada de verano en Villa Carlos Paz, la obra llega a la ciudad este fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de abril, con funciones en el Teatro Broadway. Las entradas están a la venta en el teatro o a través de TuTicket . Hay 20% de descuento para suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital, exclusivamente en boletería.

“Ni media palabra” tiene un atractivo especial: marca el reencuentro arriba del escenario de Nicolás Cabré y Mariano Martínez después de 15 años. Se trata de dos de las figuras más populares de la televisión argentina, que brillaron en 2002 interpretando a los hermanos Marquesi en "Son amores" y que luego volvieron a coincidir en ficciones como "Los Únicos" (2011). Si bien con el paso del tiempo mantuvieron vínculos laborales, como cuando Cabré dirigió a Martínez en la obra teatro “Tom, Dick & Harry” , no habían vuelto a compartir escenario, en medio de versiones de distanciamiento que circularon durante años.

La comedia, además, cuenta con dirección del propio Cabré junto a Rocío Pardo, su esposa. En ese contexto, el Bicho Gómez aporta su impronta, su humor y su experiencia en el escenario.

La obra gira en torno a tres hombres, un juego y una visita inesperada. Lo que parece ser una noche cualquiera se transforma rápidamente en una sucesión de situaciones que escapan a todo control, donde nada termina como estaba previsto. “Es una comedia súper divertida y atrapante, porque empieza de una manera, en el medio pega un giro y termina de una manera totalmente inesperada. Eso hace que el público no sepa para qué lado va a disparar”, adelantó el Bicho Gómez en diálogo con La Capital.

En la previa de su llegada a Rosario, el humorista habló sobre la obra, el vínculo con sus compañeros, su presente profesional y lo que significa hacer reír en tiempos difíciles.

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Un trío con pura química y humor

La historia de "Ni media palabra" gira en torno al personaje de Nicolás Cabré, un conductor televisivo al frente de un programa de entretenimientos, y el de Mariano Martínez, su productor. En ese universo irrumpe el personaje del Bicho Gómez, que será el disparador de todo lo que sigue.

“Sin spoilear mucho, mi personaje entra en la casa del personaje de Nico con un reclamo fuerte, siente que lo estafaron. Entra con mucha violencia y ahí es donde la comedia va cambiando de color y de historia. Empieza de una manera y termina totalmente de otra”, adelantó el humorista.

Sobre el escenario, el actor trabaja con dos de los galanes más populares del país, que vuelven a compartir elenco después de más de una década. Un reencuentro que suma un condimento especial a la propuesta y que, según contó, también se vive desde adentro: “Hay muy buena onda. Con Mariano ya es la cuarta temporada que trabajamos juntos, también en una obra dirigida por Nico Cabré con la diferencia que Nico no subía al escenario, pero bueno, ya nos conocíamos. Eso hace que todo sea más fluido”.

En ese sentido, detalló que ese clima se traslada directamente a la escena: “Es maravilloso ver el reencuentro de ellos y el cariño que les devuelve la gente. Entonces todo hace que sea una experiencia encantadora y divertida ”.

Con una trayectoria que comenzó en el mundo circense y se expandió al teatro y la televisión (incluido su paso por el "Bailando por un sueño"), el Bicho Gómez destacó además la libertad creativa que tuvo en este proyecto: “Pude aportar desde mi experiencia, desde el humor, incluso desde un lugar medio de galán veterano. La libertad que me dio Nico para aportarle al personaje, hace que sea un lindo laburo”.

“En cualquier contexto, sacar una sonrisa al público es algo divino. Y en estos contextos más todavía, es hermoso lograr que la gente por una hora y cuarto se olvide de su problemas, ponga la cabeza en otro lado, por más que después tenga que volver a la realidad", explicó antes de su llegada a la ciudad.

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El desafío rosarino y una invitación a reír sin pausa

Tras una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, la obra hace su primera parada en Rosario, antes de desembarcar en Buenos Aires para hacer temporada en el Paseo La Plaza. En ese sentido, Bicho Gómez aseguró que la presentación en la ciudad no es una más: “El público rosarino siempre es lo mejor. Sabemos que es exigente, por eso muchas comedias vienen primero acá para probarse. Y siempre el público es encantador, respetuoso y buena onda así que siempre esperamos estar a la altura de las circunstancias"

En lo personal, el presente lo encuentra en una etapa de disfrute y madurez profesional. “Estoy con más experiencia, con muchos años de laburar. A medida que vas creciendo lo vas disfrutando mucho más. Que te sigan convocando y reconozcan tu trabajo es algo que agradezco un montón”, explicó. Ese vínculo con el público, aseguró, sigue siendo el motor de cada función: “Ya el hecho de que una persona te elija, se bañe, se suba a un auto a un colectivo, pague la entrada, es maravilloso. Subirse al escenario es una forma de agradecer eso".

A la hora de invitar a los rosarinos, no pierde su sentido del humor: “Vengan a verla… que necesito comprar aceite de oliva el mes que viene”. Y agregó: “La van a pasar muy bien. Es una comedia brillante y además van a ver el reencuentro de Nico y Mariano arriba del escenario, que están maravillosos”.

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