Fernanda Merdeni: Me sonó el teléfono a las dos de la mañana y era Mirtha Legrand

Fernanda Merdeni: "Me sonó el teléfono a las dos de la mañana y era Mirtha Legrand"

La Capital | Zoom | Fernanda Merdeni

La productora y ex gerente de programación de América TV hoy dirige La Capital _reflexionó sobre su trayectoria en la industria televisiva, la maternidad y su deseo de construir su carrera en Rosario

19 de mayo 2026 · 19:05hs

Fernanda Merdeni, reconocida productora y ex gerente de programación en América TV, compartió su }experiencia en la industria televisiva durante una entrevista en el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé. La rosarina, quien llegó a reemplazar a Liliana Parodi en un cargo de alta responsabilidad, desestimó la idea de haber "llegado" a la cima de su carrera. "Yo no siento haber llegado, quizás todavía a donde quien sabe tenga que llegar", afirmó, subrayando una constante búsqueda y el deseo de seguir creando contenido y contando historias en el medio.

Desde muy joven, Merdeni mostró una curiosidad particular por el mundo detrás de cámaras, una pasión que cultivó desde la adolescencia observando la televisión de los años 90. Sus veranos en Mar del Plata buscando famosos con una cámara de rollo prefiguraron una carrera marcada por la dedicación 24/7.

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"Siempre trabajé de la misma manera, 24/7 para lo que era mi profesión. Y creo que esa dedicación fue la que me llevó, quizás este lugar", señaló. Su ingreso a América TV como pasante a los 20 años fue un paso decisivo, impulsado por una "necesidad de irme a trabajar allá".

La televisión frente a la era digital: magia, fidelidad y la huella de Liliana Parodi

La industria televisiva, según Merdeni, ha experimentado una profunda transformación, pasando de un enfoque masivo a la segmentación por nichos y el impacto de la tecnología. Sin embargo, enfatizó que la televisión mantiene un rol crucial: "la televisión también tiene su magia y sigue siendo para mí el lugar donde uno fideliza la información".

Recordó el día de la muerte de Diego Maradona, cuando la confirmación de Luis Ventura en televisión fue el aval definitivo para la información que circulaba en redes sociales. En su trayectoria, Liliana Parodi fue una figura clave, a quien describe como "una amiga y una gran maestra", que le enseñó "a hacer tele en serio, a no jugar a hacer tele".

La maternidad, un reencuentro con su esencia rosarina

La maternidad irrumpió en la vida de Fernanda Merdeni con la llegada de su hijo Beltrán, redefiniendo sus prioridades y su relación con el trabajo. "Ser mamá me devolvió a mí, a mí misma", confesó, explicando que se reencontró con la Fernanda soñadora que había dejado de lado.

Este cambio también la impulsó a regresar a Rosario, su ciudad natal, un lugar al que antes sentía que su profesión no le permitiría volver. La experiencia de ser madre, un trabajo que describe como "el más hermoso, pero más demandante", la llevó a "vivir hoy el presente de otra manera", aprendiendo de su hijo cada día.

Actualmente, Merdeni se siente movilizada por las nuevas generaciones, a las que describe como comprometidas y con una ideología clara, a diferencia de la suya. "Vienen preparados. Yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes acá en La Capital + que son maravillosos", destacó.

Su mayor sueño hoy es poder quedarse en Rosario, seguir construyendo su carrera en la ciudad y que Beltrán crezca allí, pudiendo decir con orgullo que es rosarino, tal como le sucede a ella.

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