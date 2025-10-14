La Capital | Ovación | Central

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

El sitio especializado Transfermarkt elaboró un ranking de planteles más caros del fútbol argentino. ¿Qué puesto ocupan Central y Newell's?

14 de octubre 2025 · 17:28hs
Ángel Di María fue la figura de Central en el último clásico ante Newell's. Banega sufre la derrota.

El fútbol se juega dentro de la cancha y a los partidos los definen los jugadores. Pero está claro que la diferencia económica para el armado de los plantes en el fútbol argentino es abismal. En este escenario, ¿qué puesto ocupan los clubes rosarinos, Central y Newell's, en el ranking de planteles más caros, según al informe del sitio Transfermarkt?

No es ninguna novedad que en la cima del escalafón están River y Boca. Esto es así desde que la pelota rueda en el fútbol argentino. River cuenta con un plantel tasado en 86,25 millones de euros. Le pisa los talones Boca, con una inversión de 83,55 millones. Y tercero marcha Racing, que tiene jugadores cotizados en 77,23 millones.

En este marco de danza de millones. ¿Qué posición ocupan los equipos rosarinos? Central está en el séptimo puesto, con un plantel valuado en 39,40 millones. Hay que decir que el Canalla con este presupuesto por ahora es el mejor equipo argentino del 2025, donde encabeza la tabla anual por encima de los mega poderosos River y Boca.

Leer más: Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

La diferencia sideral entre Central y Newell's

Por su parte, Newell's, recién asoma en el puesto 22º del ránking de valía económica de los planteles. Y esta cotización de la plantilla tendría cierta lógica con la posición 24º que ocupa el equipo del Ogro Fabbiani en la tabla anual.

El dato contundente es que la tasación del plantel rojinegro asciende a €18,70 M, siendo casi 20 millones de euros menor al valor de su clásico rival Rosario Central.

El estudio de Transfermarkt no solo detalla el valor de cada jugador según edad, rendimiento y proyección de venta, sino que también permite medir la evolución de los clubes en términos de inversión y formación.

Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Ranking de los 30 planteles de la Liga Profesional

  • River Plate – €86,25 M
  • Boca Juniors – €83,55 M
  • Racing Club – €77,23 M
  • Independiente – €56,95 M
  • Vélez Sarsfield – €55,03 M
  • Estudiantes de La Plata – €46,58 M
  • Rosario Central – €39,40 M
  • Talleres de Córdoba – €38,95 M
  • Argentinos Juniors – €37,38 M
  • San Lorenzo de Almagro – €35,08 M
  • Lanús – €32,93 M
  • Belgrano – €31,45 M
  • Godoy Cruz – €30,43 M
  • Huracán – €29,80 M
  • Tigre – €28,15 M
  • Defensa y Justicia – €28,08 M
  • Platense – €27,43 M
  • Instituto de Córdoba – €26,40 M
  • Unión de Santa Fe – €25,50 M
  • Independiente Rivadavia (Mendoza) – €23,95 M
  • Barracas Central – €21,30 M
  • Newell’s Old Boys – €18,70 M
  • Central Córdoba (SdE) – €17,48 M
  • Banfield – €17,30 M
  • Gimnasia y Esgrima La Plata – €16,88 M
  • Atlético Tucumán – €15,98 M
  • Sarmiento de Junín – €12,63 M
  • Aldosivi – €10,89 M
  • San Martín de San Juan – €10,13 M
  • Deportivo Riestra – €7,86 M
