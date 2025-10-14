La Capital | Ovación | Central

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

El Canalla lo perdía frente a Instituto, pero un gran remate de Marcelo Cabrera le permitió al equipo de Pobersnik estirar a 10 los partidos sin derrotas

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

14 de octubre 2025 · 17:58hs
Joaquín Ferraris se juega la personal ante la doble marca de Instituto. Central se trajo un punto desde Córdoba.

Joaquín Ferraris se juega la personal ante la doble marca de Instituto. Central se trajo un punto desde Córdoba.

Con el tiro del final. Central empató en su visita a Instituto en Córdoba por una nueva fecha de la Copa Proyección de reserva. Fue 1 a 1 con un golazo de Marcelo Cabrera de tiro libre y cuando se jugaban más de 7 minutos de tiempo agregado.

Con la igualdad, discutida por todo Instituto, los auriazules estiraron su invicto en el torneo a 10 encuentros, con 7 victorias y 3 empates. Además, a dos fechas del final de la fase de clasificación, los dirigidos por Mario Pobersnik siguen liderando el grupo B.

En el primer tiempo casi no hubo jugadas de riesgo en las áreas. El trámite fue parejo y friccionado, en el que abundó la pierna fuerte. Y a Central le costó generar juego. Es más, en la primera parte, el local dejó imagen de haber sido algo superior.

Central rescató un punto en el final del partido, lo que le permitió no volverse con las manos vacías.

Central rescató un punto en el final del partido, lo que le permitió no volverse con las manos vacías.

En el complemento el panorama no se modificó. Pero en uno de los pocos ataques profundos que generó Instituto, llegó el gol. Fue sobre los 18 minutos, cuando Luca Rafaelli desbordó por derecha y lanzó un centro para que Marasca, de cabeza, sometiera al aquero Damián Fernández.

>>Leer más: Central ya tiene bajo el brazo un 2026 en el que jugará una copa internacional

El Canalla, con uno más

A los 23', Instituto se quedó con un hombre menos en cancha. Hubo segunda amarilla para Rafaelli tras cometer una falta sobre Tomás Salteño. Y desde ese momento Central fue protagonista y los cordobeses se pararon para jugar de contra. Pero el equipo de Pobersnik no tuvo ideas claras en ofensiva y casi no dispuso de chances para empatar el partido.

Sin embargo, en la última jugada del partido, Cabrera, que había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Cristian Bonesso, ejecutó un tiro libre desde más de 25 metros y estampó la igualdad.

>>Leer más: Los números de Ariel Holan en Central son iguales a los del Chacho Coudet una década después

Los once de Central

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Elías Verón, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni (72' Leonardo Ríos); Tomás Salteño, Samuel Beltrán (86' Joaquín Ferraris) y Mateo Serra; Facundo Piozzi (65' Paulo Bustos), Thiago Ponce (65' Gonzalo González) y Cristian Bonesso (65' Marcelo Cabrera).

Los que se quedaron en el banco sin ingresar fueron: Leonardo Sosa; Franco Castorani, Asael Oviedo, Santiago Burgos, Joaquín Espina, Nahuel Arce y Leonel Antunez.

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

