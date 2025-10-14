La Capital | Zoom | campeones

De ser los menos elegidos a campeones: la historia de Nicolás Behringer y Luck Ra en "La Voz Argentina"

El artista callejero del Team Luck Ra ganó la final en una votación récord. La historia de Behringer y el cuartetero cordobés tuvo un desenlace inesperado

14 de octubre 2025 · 11:57hs
Nicolás Behringer y Luck Ra se consagraron campeones de La Voz Argentina

Nicolás Behringer y Luck Ra se consagraron campeones de "La Voz Argentina"

Este lunes por la noche, después de meses de competencia, se definió al ganador de La Voz Argentina 2025. Nicolás Behringer se consagró campeón de esta edición bajo el coacheo del cuartetero cordobés Luck Ra en una victoria inesperada para ambos.

Tras un largo recorrido en el que participaron decenas de artistas, solo cuatro lograron llegar a la gran final, cada uno representando a su respectivo equipo. El domingo, los finalistas deslumbraron con sus últimas presentaciones y, este lunes por la noche, tras una emotiva interpretación junto a sus coaches, Behringer se llevó el título mayor.

Ahora bien, la historia de Behringer y el cuartetero cordobés definitivamente tuvo un desenlace impensado. Cabe recordar que desde el inicio del reality, Luck Ra había sido el coach menos elegido por los participantes, pero logró revertir esa tendencia y llevar a su equipo hasta la cima. Además, el cuartetero fue el único jurado que se dio vuelta durante la audición a ciegas de Behringer.

La historia de Nicolás Behringer y Luck Ra

La historia de Nicolás Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.

"Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó emocionado en la final. Y sumó: "Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes, cuando me costaba ser grabado con un celular, es un orgullo".

Desde su primera aparición, cuando interpretó "Prófugos" de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional. Cabe recordar que en aquella primera presentación, Luck Ra fue el único en tocar el botón rojo para incorporarlo en su equipo.

A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como "Imágenes paganas" (Virus), "Better man" (Robbie Williams), "Ala delta" (Divididos), "Honesty" (Billy Joel) y "Is this love" (Whitesnake). En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de "Un pacto", de Bersuit Vergarabat.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos". En este sentido, el cuartetero a lo largo del certamen construyo una relación especial con el participante. De hecho, en una de las galas de Playoff, el cuartero cordobés le regalo un teléfono celular para que el artista callejero peuda mostrar su arte en redes sociales.

Quiénes fueron finalistas de “La Voz Argentina” 2025

Los candidatos a cantar victoria fueron cuatro, uno por cada equipo. Así, la lista de finalistas se compuso por:

- Alan Lez (Team Lali). Alan se ha constituido como uno de los favoritos del público. Desde su aparición, ha conquistado la pantalla con sus enérgicas interpretaciones. El domingo, volvió a demostrar su personalidad al cantar “Crying” de Aerosmith. “Alan es único en el pop argentino”, expresó Lali después de las eufóricas ovaciones recibidas por el finalista.

- Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Con apenas 19 años, Milagros se convirtió en la primera finalista del equipo de Sole y ha despertado una gran admiración. El domingo, desplegó una hipnótica versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello, sobre el escenario del certamen. Tras su performance se emocionó hasta las lágrimas: “Ya me siento ganadora por todo lo que viví acá”.

- Eugenia Rodríguez (Team Miranda). Aclamada por su talento, Eugenia se animó a cerrar el domingo con una interpretación de la de icónica “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Por su voz increíble y su historia personal, la artista tucumana conmovió al público profundamente, quien ha leído el potencial que tiene para llevarse la victoria.

- Nicolás Behringer (Team Luck Ra). Recordando sus inicios como músico callejero, Nicolás abrió la gala con una sensible interpretación del clásico “Un pacto para vivir”, de Bersuit Vergarabat. Su presentación, también marcada por una historia de resiliencia, conmovió intensamente al público. “Esta canción está dedicada a todos ustedes que están acá, para mi familia, para este país. Gracias”, concluyó su actuación.

Finalmente, Nicolás Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas. Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.

