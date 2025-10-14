La Capital | Ovación | Juan Espínola

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

El arquero fue al banco contra Corea del Sur en Sur este martes y regresará a la Lepra el jueves para el partido contra Argentinos en La Paternal

14 de octubre 2025 · 19:38hs
Juan Espínola se encontrará a disposición para el partido del viernes entre Newells y Argentinos en La Paternal.

Marcelo Bustamante / La Capital

Juan Espínola se encontrará a disposición para el partido del viernes entre Newell's y Argentinos en La Paternal.

Juan Espínola fue al banco de la selección paraguaya este martes por la mañana, en el último amistoso de la doble fecha Fifa. El arquero de Newell’s siguió desde ese lugar todo el partido que el representativo dirigido por Gustavo Alfaro perdió contra Corea del Sur por 2 a 0 en Seúl.

Una vez concluida la presencia del seleccionado paraguayo en Asia, Espínola retorna con el plantel y tiene programado reincorporarse el jueves a Newell’s. Justo el día previo al encuentro contra Argentinos Juniors en La Paternal por la 13ª fecha.

Espínola no tuvo mayores exigencias en la selección de Paraguay. No solo que no atajó contra Corea del Sur. Tampoco lo hizo el viernes pasado, en el empate 2 a 2 con Japón en Osaka.

Gustavo Alfaro no eligió a Juan Espínola

Si bien Alfaro cambio los arqueros de un partido a otro, mantuvo a Espínola entre los suplentes. En el primero estuvo Roberto Fernández y en el último Orlando Gill, de San Lorenzo.

Por esta convocatoria, Espínola no atajó en Newell’s contra Tigre, siendo reemplazado por Williams Barlasina. Si no surge ningún contratiempo, el paraguayo estará en el arco rojinegro en el estadio Diego Maradona.

Fabbiani convocó para el partido de la fecha pasada al arquero Lucas Hoyos, que reapareció luego de la rotura de ligamentes que lo mantuvo casi un año afuera de las canchas.

