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Crisis en Newell's y un sábado clave: Kudelka sabe que no hay margen para otro papelón

El DT de Newell’s fue tajante y dijo que sintió vergüenza ante Lanús. El sábado ante Gimnasia (M) habrá muchísimo en juego

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

19 de marzo 2026 · 06:10hs
Frank Kudelka da indicaciones. Martín Luciano se prepara para sacar el lateral. Newell’s fue un desastre ante Lanús. 

Virginia Benedetto / La Capital

Frank Kudelka da indicaciones. Martín Luciano se prepara para sacar el lateral. Newell’s fue un desastre ante Lanús. 

No es habitual que un entrenador hable en la rueda de prensa casi como en la intimidad del vestuario. Mucho menos en el momento durísimo en el que está el equipo de Newell's y tras un goleada como la que le propinó Lanús . Pero Frank Darío Kudelka trazó allí el límite de lo que puede tolerar y lo que no.

Y seguro que el mismo mensaje crudo que les dio a los jugadores fue el que entregó a los medios en la zona baja de La Fortaleza. ¿Servirá de despertador para los jugadores? ¿Será una manera del DT de aclararle a la gente que es lo que hay y tiene casi que reinventar al equipo de cero? En todos los casos y más allá de las intenciones, las palabras de Kudelka tuvieron una honestidad brutal.

Claro que el diagnóstico por sí solo no corregirá los males de un Newell’s que parece perforar cada vez más su piso. Y si bien hace apenas 20 días que asumió el desafío, el DT mejor que nadie sabe y entiende que ya le caben las generales de la ley y empieza a ser parte de este gran problema que viene de arrastre.

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"Vergüenza y shock"

“No estamos a la altura de la camiseta qué tenemos”. “Sucumbimos en lo individual y colectivo”. “Es algo que me avergüenza y me saca de mis cabales”. “El alma la tenemos que poner cada uno desde el lugar que nos toca”. “No estoy abatido, estoy shockeado”. En cada frase que retumbó se escuchó la voz de un entrenador casi desencantado y hasta buscando una reacción de sus jugadores que no ve para nada dentro de la cancha.

Kudelka llegó lleno de ilusión, sabiendo la dificultad del momento, pero confiando en encontrar un revulsivo por parte de los jugadores. Y que si no llegaba desde lo futbolístico se materialice desde la enjundia y la vergüenza deportiva para vender cara cada derrota.

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Con Kudelka cada vez jugó peor

Nada de eso ocurrió por ahora en este ciclo. En el clásico mostró cierta rebeldía y al menos Newell’s ofreció batalla. El empate 1 a 1 con Platense era una linda oportunidad para salir de perdedor, pero el equipo se durmió cuando tenía todo para salir victorioso por primera vez en el 2026.

Y la peor cara se vio en la visita a Lanús del pasado martes. Todo lo que puede hacer mal un equipo lo hizo Newell’s. Pero no sólo con la pelota, sino sin ella también. Apatía, falta de concentración, ganas de que se terminé el partido cuando antes, impotencia y todos los males juntos que puede tener un equipo cuando está en la lona.

Y allí está este Newell’s. Frágil por donde se lo mire. Que ahora tendrá que recibir a Gimnasia de Mendoza el sábado a las 17.45 en un Coloso que mezclará mucha bronca, incredulidad y hasta resignación.

No será un partido más porque el rival es de los más humildes de la primera división y un adversario directo en la batalla que libra Newell’s por no descender. Y Kudelka sabe que no hay margen para otro papelón, porque él ya empezó a ser parte del problema y tampoco tolerará volver a sentir vergüenza.

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