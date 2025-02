Felíz Día de la Marmota: el legado de una película que se volvió parte de la cultura

El 2 de febrero no es un día más en el calendario gracias al largrometraje de Harold Ramis de 1993: sus resonancias más allá de la pantalla grande

El reloj despertador da las seis de la mañana y suena “I’ve Got You Babe” de Sonny and Cher. Otra vez es 2 de febrero. Bill Murray, en la piel del meteorólogo Phil Connors, está atrapado en un loop temporal, en el que repite una y otra vez el mismo día en un pueblo nevado de Pennsylvania. Esa es la premisa de “El día de la marmota”, la película de 1993 dirigida por Harold Ramis, que trascendió la pantalla y dejó un legado en la cultura popular.