Fátima Flórez tomó una fuerte decisión tras el escándalo que tuvo en el teatro

Fátima Flórez negó una y otra vez que las discusiones con su esposo Norberto Marcos hayan sido el origen del escándalo que protagonizó en Córdoba al cancelar una función en Cosquín cuando tenía todas las entradas vendidas, sin embargo ahora finalmente confirmó su separación tras 22 años en pareja, de quien también es su productor artístico desde hace mucho tiempo. "No me gusta hablar sobre mi vida privada, pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales. En cualquier pareja pasan cosas, puede haber un impasse y eso no quiere decir que nos llevemos mal, como cualquier pareja del mundo. Como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer. Solo Dios lo sabe", expresó la imitadora.