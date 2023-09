Fátima Florez le respondió a su ex sobre la relación con Javier Milei

El romance entre Fátima Florez y Javier Milei fue la otra sorpresa de las PASO. Desde entonces, hay quienes ponen en duda la veracidad de la relación o la consideran una movida de campaña. Norberto Marcos, el ex de la humorista, aseguró no reconocerla en esta nueva etapa.

En sus primeras declaraciones a los medios, el productor y ex representante de Fátima dijo que la anunciada visita de la flamante pareja al programa de Mirta Legrand “forma parte de la campaña”. Vale recordar que Florez y Milei iban a ser los primeros invitados en el regreso de la diva a la televisión, pero que por cuestiones de agenda finalmente no podrán estar presentes.

Además, Norberto reconoció que su ex, con quienes compartieron más de veinte años de vida, es “una persona grande que sabe lo que hace”. Sin embargo, aseveró: “No encuentro a Fátima ahí, no la conozco. No creo que ser primera dama sea el desvelo de Fátima. Ella es artista”.

En este sentido, Florez replicó en un móvil televisivo con "Socios del espectáculo" después de un show en Trenque Lauquen: “Yo creo que los que me conocen ya saben que toda mi vida trabajé, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que amo si lo hice siempre?”, confirmando que su relación con Javier Milei no tiene que ver con una cuestión aspiracional de convertirse en primera dama.

Fátima Florez reveló que Milei irá a verla al teatro

“Siempre es el momento, se trata de vivir el momento y ahora estoy disfrutando de esta gira. Javier por supuesto está trabajando muchísimo, hoy están en San Luis. Está trabajando mucho, no tiene tiempo, pero por supuesto que va a venir a verme, por supuesto que sí. Y va a estar muy lindo”, agregó, sobre su espectáculo “Fátima Internacional” y la posibilidad de que asista el candidato presidencial.



Cuando le consultaron por los dichos de su ex, Florez se despegó de toda polémica: “Está todo bien. No tengo idea de nada. Yo lo que sé es lo que siento y miro a los ojos y estoy feliz de este momento, gracias”, cerró la humorista