Fátima Flórez: "Hay temas de Lali que a Milei le encantan, él es un artista"

Además, la reconocida humorista amplió sobre el perfil escénico del presidente. "Yo creo que es un rockstar", dijo la mediática

28 de enero 2026 · 15:49hs
El show de Javier Milei y Fátima Florez se volvió viral en redes sociales. Al ritmo de "El rock del gato", el presidente de la Nación y la reconocida imitadora bailaron y cantaron en el escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata este martes por la noche. Luego de que muchos se sorprendan de las aptitudes escénicas del mandatario, Flórez, su expareja, reveló un detalle inédito del libertario: Milei disfruta de algunas de las canciones de Lali Espósito, la popstar que eligió como enemiga en la llamada "batalla cultural".

"Hay temas (musicales) de Lali que a Milei le gustan", reveló Fátima Floréz en conversación con "Lape Club Social", ciclo de TV de América. La humorista no dio detalles sobre cuáles son las canciones de Espósito que el presidente disfruta.

La declaración sorprendió a los panelistas del piso, ya que Javier Milei y la estrella del pop llevan largo tiempo enfrentados. El conflicto comenzó cuando el presidente creó un ingenioso pero despectivo apodo para la cantante: "Lali Depósito", en un juego de palabras con su nombre y en referencia a las supuestas altas sumas de dinero que la artista habría cobrado en conciertos gestionados por gobiernos provinciales y municipales, acusación que nunca se pudo probar.

Fátima Flórez: "Milei es un artista"

Tras la sorpresa de los conductores de TV por los gustos musicales de Milei, Fátima Flórez amplió sobre el perfil "escénico" del presidente: "Él (Milei) es una persona que es un artista, es muy sensible"

"Fíjate que es un artista, se subió a cantar con (El Chaqueño) Palavecchino. Hay que subirse a cantar a un estadio tan grande", siguió la imitadora, sobre la participación de Javier Milei en el Festival Jesús María el pasado 16 de enero.

"¿Nuestro presidente es un artista?", le preguntaron a Fátima Florez desde el piso de América. "Yo creo que sí, él es un rockstar", respondió la expareja del presidente de la Nación.

El show de Fátima Florez y Javier Milei

El presidente Javier Milei fue protagonista del show de Fátima Flórez durante la temporada de verano. Tal como había anticipado días antes la humorista, el mandatario asistió a una función de “Fátima Universal” y subió al escenario para interpretar una canción.

La presencia de Milei se dio en el marco de su paso por Mar del Plata, donde continúa con el “Tour de la Gratitud”. Se trata de una serie de visitas que el presidente realiza junto a su hermana Karina Milei, con el objetivo de agradecer el respaldo electoral recibido en diferentes ciudades y provincias.

El libertario llegó al Teatro Roxy de Mar del Plata acompañado por su hermana y un grupo de funcionarios. Milei se ubicó en la sexta fila y fue ovacionado por el público tras la presentación de Fátima Flórez..

Durante el espectáculo, el mandatario rio y celebró los chistes. Mientras la humorista desarrollaba su show, en el que interpretó personajes como Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich, entre otros.

Tal como lo había anticipado la propia Flórez, hacia el final de la función Milei dejó su butaca y subió al escenario. Allí interpretó “El Rock del Gato”, el clásico de Los Ratones Paranoicos, mientras Fátima lo acompañaba bailando a su lado.

Cabe remarcar que días antes la capocómica había hablado sobre este momento y reveló que la elección del tema fue personal del presidente. “Es una canción de su repertorio, por eso me pareció lógico que la haga”, explicó.

Familiares confirmaron que un cuerpo hallado el 24 de diciembre, que estaba en el Instituto Médico Legal, corresponde a la adolescente de 13 años. Falleció en un siniestro vial en Circunvalación y Avellaneda
Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

