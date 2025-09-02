Milei evita Las Vegas y no irá al show de Fátima Florez en su gira por Estados Unidos

La Capital | Política | Milei

El presidente decidió trasladar todas sus reuniones a Los Ángeles y volver un día antes al país. "El horno no está para bollos", dicen en el entorno de Milei

2 de septiembre 2025 · 12:37hs
Milei canceló su visita a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Milei canceló su visita a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles, en medio de la crisis política por los audios y las denuncias de corrupción.

El presidente Javier Milei resolvió modificar su viaje a los Estados Unidos y cancelar la escala prevista en Las Vegas, donde planeaba reunirse con empresarios hoteleros. Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, el mandatario concentrará toda su agenda en California y regresará a la Argentina un día antes de lo pautado inicialmente.

La decisión se conoció en un contexto de extrema tensión política, atravesado por el escándalo de los audios que apuntan a supuestos cobros de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y por la denuncia del Ejecutivo sobre una presunta operación de inteligencia en su contra.

En principio, Milei tenía previsto visitar Las Vegas tras participar de encuentros con hombres de negocios en Los Ángeles, organizados bajo el ala del economista Michael Milken, director del Milken Institute. Sin embargo, finalmente definió concentrar todas sus reuniones en California. “La reunión en Malibú superó todas las expectativas y se decidió pasar las actividades de Las Vegas a Los Ángeles. Vuelve un día antes”, explicó un integrante de la comitiva presidencial.

El encuentro con Fátima Florez

La cancelación también evita una coincidencia incómoda: en la misma fecha, su expareja Fátima Florez se presentará con un espectáculo en el Hotel Sahara de Las Vegas. Aunque los productores habían deslizado que Milei podría asistir, en el entorno presidencial descartaron esa posibilidad. “El horno no está para bollos”, admitió una fuente oficial.

El jefe de Estado partirá rumbo a Los Ángeles este miércoles por la noche, tras participar en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. El jueves mantendrá un encuentro privado con unos 50 empresarios de distintos rubros para analizar la coyuntura política y económica de la Argentina. A diferencia de sus visitas anteriores al Milken Institute, esta vez no ofrecerá una conferencia sino que mantendrá un diálogo a puertas cerradas.

