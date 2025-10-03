La Capital | Zoom | Evangelina Anderson

Evangelina Anderson habló sobre Leandro Paredes: "Jamás saldría con un hombre casado"

La modelo fue vinculada con el futbolista de Boca Juniors. En una nota, Evangelina respondió a los rumores y se refirió a la esposa del futbolista

3 de octubre 2025 · 09:52hs
Evangelina Anderson se encuentra en el centro de la atención mediática luego de haber anunciado su separación de Martin Demichelis tras más de 17 años en pareja. Desde que comunicó la noticia, surgieron cientos de rumores y teorías acerca de nuevos romances.

Uno de los tantos la vinculó sentimentalmente con Leandro Paredes, el futbolista de la Selección Argentina que actualmente está casado. Fue la panelista Yanina Latorre quien aseguró que tenía un video comprometedor del jugador de Boca y la modelo. Luego, Anderson fue vista junto a un futbolista mexicano en un shopping haciendo compras.

Ahora, Evangelina volvió a la Argentina y fue interceptada por los medios de espectáculos, que le volvieron a preguntar acerca de su supuesto vínculo con Paredes. La modelo hizo referencia a la esposa del futbolista, Camila Galante, con quien el jugador recibió a su tercer hijo hace apenas cinco meses.

Qué dijo Evangelina Anderson

Desde su auto y en un móvil para el programa televisivo LAM, Evangelina Anderson no esquivó ninguna de las preguntas.

“Postergué tantos años de mi vida el trabajo que ahora lo estoy aprovechando a full”, dijo acerca de esta nueva etapa de su vida. Luego, se refirió al cudiado de sus hijos en este momento tan delicado: “No me gusta dar notas porque a veces dicen cosas que le llegan a mis hijos, sobre todo en la escuela”.

Fue en ese momento cuando la modelo habló directamente sobre los rumores que difundió Yanina Latorre sobre su vínculo sentimental con Leandro Paredes. "Es feo que te ensucien y digan algo que no es", comenzó. Y agregó: "No está bien para la mujer de Leandro Paredes. No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, lo aclaré 30 mil veces, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Y me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas".

“Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y recontra digo. Y si hubiese un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara", cerró contundente Anderson.

