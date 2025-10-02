¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | motos

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

2 de octubre 2025 · 17:43hs
Las motos suman presencia en Rosario y Santa Fe durante este 2025.

Las motos suman presencia en Rosario y Santa Fe durante este 2025.

En este 2025, las motos llevan un salto sostenido en su presencia en las calles de Rosario y toda la provincia de Santa Fe. Estos vehículos se destacan por ser ágiles y de bajo costo operativo, por lo que miles de trabajadores recurren a estas para sus tareas diarias, con las aplicaciones de delivery como gran exponente.

Desde la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) detallaron que se patentaron un total de 474.575 unidades a nivel nacional en los primeros nueve meses del año, un 39,8% más que en el mismo período de 2024.

Este importante incremento tuvo durante septiembre a sus principales exponentes al frente del mercado. El modelo más patentado del mes y la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, se impuso con 6.056 unidades. Detrás quedó la Gilera Smash, con 5.478.

El tercer escalón quedó para la Keller KN 110-8, con 4.581, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.508, continúe en el cuarto puesto. Otra novedad fue la escalada de la Corven Energy 110, con 3.084 unidades.

Moto ciudad

El boom de las motos en Santa Fe

La provincia de Santa Fe atraviesa un constante crecimiento de la cantidad de motovehículos en su territorio, aunque en septiembre quedó apenas por detrás de Córdoba como la tercera con más patentamientos del ranking nacional. Por ello, registró unas 5.928 unidades que representan el 10% del total en todo el país, según detallaron las estadísticas de la Acara.

A lo largo de los primeros nueve meses del año, Santa Fe mostró su importante incremento de las motos en el territorio, una alternativa de movilidad práctica y de menor costo de mantenimiento para ciudades como la capital provincial o Rosario.

>> Leer más: El mercado de autos cero kilómetro supero el medio millón en el año y sigue creciendo

Durante este período, la provincia registró unos 49.207 patentamientos, el 10,4% del total nacional, y se afianza como la segunda con mayor cantidad en el país por detrás de Buenos Aires (156.748) y delante de Córdoba (46.631)

Movilidad y trabajo

El crecimiento se explica en parte por el rol de la moto como herramienta laboral. Cada vez más trabajadores de plataformas de reparto y servicios urbanos la adoptan por su bajo costo operativo y su agilidad para moverse en ciudades como Rosario y la capital provincial.

La expansión de las aplicaciones de delivery y de los servicios a domicilio impulsó la demanda de motovehículos cero kilómetro, al combinar precio accesible y eficiencia en el consumo.

La masificación de las motos podría ayudar a resolver problemas de movilidad cotidiana y brindar soluciones de trabajo rápido en entornos urbanos. No obstante, especialistas advierten que este crecimiento también demanda mayor responsabilidad al volante para evitar un incremento de los siniestros viales.

Noticias relacionadas
El programa Conductoras busca aumentar el trabajo de mujeres en el transporte pesado.

"Conductoras": la "Universidad del Transporte" que busca reducir la brecha de género

La venta de un auto usado requiere de documentación necesaria para iniciar la operación.

Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

Una estación de servicio rosarina ofrece especiales descuentos en nafta durante la madrugada.

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Lo último

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Mantis: la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de El juego del calamar

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio