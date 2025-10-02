La Capital | Zoom | Netflix

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

El thriller surcoreano estrenado el 26 de septiembre expande el universo de "Kill Boksoon" y dura dos horas

2 de octubre 2025 · 17:43hs
Im Si-wan y Park Gyu-young se vuelven a cruzar luego de sus sobresalientes actuaciones en El juego del calamar

Im Si-wan y Park Gyu-young se vuelven a cruzar luego de sus sobresalientes actuaciones en "El juego del calamar"

Netflix estrenó el 26 de septiembre "Mantis", una película de acción coreana que combina suspenso, intriga y un despliegue visual de alto impacto. El filme expande el universo narrativo de "Kill Boksoon" (2023) y se posiciona como una de las grandes apuestas de la plataforma para los fanáticos del thriller asiático.

La película explora ambición, traición y supervivencia en un mundo sin reglas, lo que la convierte en una opción atractiva para los amantes del cine de acción coreano. Su conexión con "Kill Boksoon" y la presencia de actores de "El juego del calamar" la vuelven un estreno con fuerte proyección entre los usuarios de Netflix.

Dirigida por Byun Sung-hyun, esta producción se caracteriza por sus coreografías de acción, un estilo visual cuidado y un guion que combina drama, violencia y dilemas morales. La película mantiene el ritmo tenso y visualmente atractivo del cine coreano contemporáneo.

>> Leer más: Netflix: un clásico de terror de tan solo 90 minutos

El reparto principal lo completan: Im Si-wan como Han-ul (Mantis), Park Gyu-young como Jae-yi, Jo Woo-jin como Dok-go y Choi Hyun-wook en un rol secundario clave

Una película en el mundo del sicariato

La trama sigue a Han-ul, un asesino de élite que regresa tras años de retiro. Conocido como Mantis, encuentra a su antigua organización, MK Entertainment, en crisis y aprovecha la situación para crear su propia empresa de sicarios: la Mantis Company.

En el camino se cruza con Jae-yi, su excompañera y rival de entrenamiento. Entre ellos surge una alianza marcada por la tensión, la competencia y la desconfianza. Ambos actores ya habían compartido pantalla en "El juego del calamar", lo que potencia la química en esta nueva historia.

El conflicto escala con la aparición de Dok-go, un asesino legendario y antiguo mentor de Han-ul. Con el objetivo de recuperar el control de MK Entertainment, desata una guerra de poder donde las lealtades cambian todo el tiempo y nadie sabe en quién confiar.

El tráiler oficial de "Mantis"

Embed

Noticias relacionadas
Netflix ofrece tres producciones de lujo para disfrutar el fin de semana 

Netflix: las 3 películas imperdibles para el fin de semana

La película dura dos horas y está inspirada en películas clásicas como Nothing Hill

La comedia romántica que lidera el ranking de las más vistas en Netflix

La serie dramática que cuenta la historia de una de las familias más poderosas de Irlanda

Netflix: la nueva serie de los creadores de Peaky Blinders basada en una historia real

Natalia Oreiro protagoniza la película La mujer de la fila, que tras un paso por cines es uno de los estrenos destacados de octubre en plataformas

Los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Lo último

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Mantis: la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de El juego del calamar

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio