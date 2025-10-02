"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

El thriller surcoreano estrenado el 26 de septiembre expande el universo de "Kill Boksoon" y dura dos horas

Im Si-wan y Park Gyu-young se vuelven a cruzar luego de sus sobresalientes actuaciones en "El juego del calamar"

Netflix estrenó el 26 de septiembre "Mantis" , una película de acción coreana que combina suspenso, intriga y un despliegue visual de alto impacto. El filme expande el universo narrativo de "Kill Boksoon" (2023) y se posiciona como una de las grandes apuestas de la plataforma para los fanáticos del thriller asiático.

La película explora ambición, traición y supervivencia en un mundo sin reglas, lo que la convierte en una opción atractiva para los amantes del cine de acción coreano. Su conexión con "Kill Boksoon" y la presencia de actores de "El juego del calamar" la vuelven un estreno con fuerte proyección entre los usuarios de Netflix.

Dirigida por Byun Sung-hyun, esta producción se caracteriza por sus coreografías de acción, un estilo visual cuidado y un guion que combina drama, violencia y dilemas morales. La película mantiene el ritmo tenso y visualmente atractivo del cine coreano contemporáneo.

El reparto principal lo completan: Im Si-wan como Han-ul (Mantis), Park Gyu-young como Jae-yi, Jo Woo-jin como Dok-go y Choi Hyun-wook en un rol secundario clave

Una película en el mundo del sicariato

La trama sigue a Han-ul, un asesino de élite que regresa tras años de retiro. Conocido como Mantis, encuentra a su antigua organización, MK Entertainment, en crisis y aprovecha la situación para crear su propia empresa de sicarios: la Mantis Company.

En el camino se cruza con Jae-yi, su excompañera y rival de entrenamiento. Entre ellos surge una alianza marcada por la tensión, la competencia y la desconfianza. Ambos actores ya habían compartido pantalla en "El juego del calamar", lo que potencia la química en esta nueva historia.

El conflicto escala con la aparición de Dok-go, un asesino legendario y antiguo mentor de Han-ul. Con el objetivo de recuperar el control de MK Entertainment, desata una guerra de poder donde las lealtades cambian todo el tiempo y nadie sabe en quién confiar.

El tráiler oficial de "Mantis"