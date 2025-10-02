En plena polémica, José Luis Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

También asistirá esta tarde a un acto junto al presidente en Ezeiza. Funcionarios de Milei coinciden en que el candidato "tiene que dar una explicación clara y contundente" sobre su supuesto vínculo con un narco

El diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert visitó este mediodía la Casa Rosada, a horas del fallido intento de justificación que ensayó ante las cámaras de televisión sobre sus vínculos con el empresario ligado al narcotráfico, Federico “Fred” Machado , que no conformó al grueso del gabinete.

Sobre las 13.20, se vio al legislador caminar por los pasillos de Balcarce 50 rumbo al despacho que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso, donde permaneció hasta las 14.25.

Con gesto adusto y sin dar declaraciones sobre el tema, el legislador que preocupa a más de un integrante del equipo que rodea al presidente Javier Milei , el único defensor férreo que le queda, sigue al frente de la lista de aspirantes a diputado que competirá el 26 de octubre próximo.

Durante el intercambio con Caputo, que duró una hora y contó con la asistencia del consultor político Daniel Ivoskus , se abordaron estrategias para delimitar “la línea discursiva” de la campaña y ajustar las actividades.

Las dudas y evasivas de Espert en el prime time televisivo no cumplieron con las expectativas de varios integrantes de la administración libertaria, que continúa discutiendo en profundidad la situación del legislador.

Sin embargo, el legislador libertario se mostrará esta tarde junto a Milei en el acto de presentación del nuevo Código Penal, que se realizará, a las 18, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Ecos de las respuestas de Espert

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo que las acusaciones contra Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor” y sostuvo que, pese a todo, no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

“No es una situación menor. Obviamente, Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado. Salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, aseveró Francos.

Francos refirió así a las acusaciones sobre 200 mil dólares que Espert habría recibido de Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada Debra Lynn Mercer, su socia en el fideicomiso desde el cual, según la fiscalía de Texas, se habría entregado dinero al libertario.

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esa situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explico que “la denuncia de Juan Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”.

A su turno, la ministra de Seguridad Nacional y primera candidata de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital Federal, Patricia Bullrich, afirmó que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro” sobre si cobró o no dinero proveniente de Machado.

“Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro”, enfatizó Bullrich al expresar su desacuerdo con las declaraciones de Espert en una entrevista televisiva, en las que se negó a responder por sí o por no si cobró 200 mil dólares de un fideicomiso vinculado al narcotráfico, que estaría documentado en la Justicia de Estados Unidos.

La ministra consideró que, “cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar y decir las cosas, aunque después te puedan criticar o no”, pero resaltó que Machado “fue procesado en 2021”. Por lo cual, en 2019, cuando fue candidato a presidente, Espert “podría tranquilamente no saber” de las supuestas actividades ilegales de aquel.

Aclaración desde Rosario

Paralelamente, el presidente del partido Unite, José Bonacci, quien respaldó con su agrupación la candidatura presidencial de Espert, aclaró que no le proveyó al diputado “ningún medio de locomoción, ni avión ni automóvil”, y opinó que éste “pecó de torpe” al relacionarse con Machado.

“Diría que en ese momento pecó de cándido, de torpe, y para decirlo de una forma elegante, de lo que abundaba en ese momento en ese grupo de liberales que era una ansiedad crematística”, sostuvo el rosarino aludiendo a un interés desmedido por obtener dinero.

El también padre de la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci aseguró dijo que en su partido buscaron “ser lo más prolijos posibles, porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero creo que Espert cometió un error por el apuro de recibir (dinero) sin preguntar de dónde venía”.