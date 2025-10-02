La Capital | Política | José Luis Espert

En plena polémica, José Luis Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

También asistirá esta tarde a un acto junto al presidente en Ezeiza. Funcionarios de Milei coinciden en que el candidato "tiene que dar una explicación clara y contundente" sobre su supuesto vínculo con un narco

2 de octubre 2025 · 15:53hs
El diputado nacional

Foto: Archivo / La Capital.

El diputado nacional, en el ojo de la tormenta.

El diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert visitó este mediodía la Casa Rosada, a horas del fallido intento de justificación que ensayó ante las cámaras de televisión sobre sus vínculos con el empresario ligado al narcotráfico, Federico “Fred” Machado, que no conformó al grueso del gabinete.

Sobre las 13.20, se vio al legislador caminar por los pasillos de Balcarce 50 rumbo al despacho que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso, donde permaneció hasta las 14.25.

Con gesto adusto y sin dar declaraciones sobre el tema, el legislador que preocupa a más de un integrante del equipo que rodea al presidente Javier Milei, el único defensor férreo que le queda, sigue al frente de la lista de aspirantes a diputado que competirá el 26 de octubre próximo.

Inquietud en la Casa Rosada

Durante el intercambio con Caputo, que duró una hora y contó con la asistencia del consultor político Daniel Ivoskus, se abordaron estrategias para delimitar “la línea discursiva” de la campaña y ajustar las actividades.

Las dudas y evasivas de Espert en el prime time televisivo no cumplieron con las expectativas de varios integrantes de la administración libertaria, que continúa discutiendo en profundidad la situación del legislador.

Sin embargo, el legislador libertario se mostrará esta tarde junto a Milei en el acto de presentación del nuevo Código Penal, que se realizará, a las 18, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Ecos de las respuestas de Espert

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo que las acusaciones contra Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor” y sostuvo que, pese a todo, no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

“No es una situación menor. Obviamente, Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado. Salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, aseveró Francos.

Francos refirió así a las acusaciones sobre 200 mil dólares que Espert habría recibido de Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada Debra Lynn Mercer, su socia en el fideicomiso desde el cual, según la fiscalía de Texas, se habría entregado dinero al libertario.

>>Leer más: Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esa situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explico que “la denuncia de Juan Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”.

A su turno, la ministra de Seguridad Nacional y primera candidata de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital Federal, Patricia Bullrich, afirmó que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro” sobre si cobró o no dinero proveniente de Machado.

“Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro”, enfatizó Bullrich al expresar su desacuerdo con las declaraciones de Espert en una entrevista televisiva, en las que se negó a responder por sí o por no si cobró 200 mil dólares de un fideicomiso vinculado al narcotráfico, que estaría documentado en la Justicia de Estados Unidos.

>>Leer más: Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

La ministra consideró que, “cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar y decir las cosas, aunque después te puedan criticar o no”, pero resaltó que Machado “fue procesado en 2021”. Por lo cual, en 2019, cuando fue candidato a presidente, Espert “podría tranquilamente no saber” de las supuestas actividades ilegales de aquel.

Aclaración desde Rosario

Paralelamente, el presidente del partido Unite, José Bonacci, quien respaldó con su agrupación la candidatura presidencial de Espert, aclaró que no le proveyó al diputado “ningún medio de locomoción, ni avión ni automóvil”, y opinó que éste “pecó de torpe” al relacionarse con Machado.

“Diría que en ese momento pecó de cándido, de torpe, y para decirlo de una forma elegante, de lo que abundaba en ese momento en ese grupo de liberales que era una ansiedad crematística”, sostuvo el rosarino aludiendo a un interés desmedido por obtener dinero.

El también padre de la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci aseguró dijo que en su partido buscaron “ser lo más prolijos posibles, porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero creo que Espert cometió un error por el apuro de recibir (dinero) sin preguntar de dónde venía”.

Noticias relacionadas
El Centro de Justicia Penal alberga a los fiscales del MPA.

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Lo último

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Mantis: la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de El juego del calamar

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo
Política

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio